「原來我可以」陳鴻鑫左腳截肢面對缺陷　勇敢走環島夢想

▲左腳截肢陳鴻鑫面對缺陷，勇敢走環島夢想。圖／陳鴻鑫提供。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「原來我可以」！逆時針搭配火車徒步日行6公里，環島走出左腳截肢惡夢的陳鴻鑫，為自己重新再活一次。

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26歲陳鴻鑫，4年前與好友雙載出遊，機車與轎車相撞，後座的他左腳嚴重受創，後來傷口不幸感染食肉菌，從鬼關被救回後，左腳截肢只剩5分之1。陳鴻鑫說，少了左腳，每天都必須面對，常陷入走不出截肢漩渦。

愛運動的陳鴻鑫截肢後，一度不敢接近球場，幸有家人親友們鼓勵，且在復健期間，他看到狀況比他糟、年紀比他大的人，都有辦法克服截肢帶來的缺陷，終讓他勇敢跨出去，「希望為自己重新活一次」。

陳鴻鑫早有徒步環島夢，受傷4年來，首次勇敢做一件喜歡的事，10月6日背著簡單行囊，從新北蘆洲出發，逆時針徒步搭配火車，每天徒步走6公里，但他穿義肢出發第1天，截肢處就破皮受傷，不過他在休息定點等傷口復原後繼續走，1日來到宜蘭，行程雖受到雨天影響，仍勇敢完成最後一哩路。

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