放火燒台灣民政府總部　前議員李承龍判刑定讞已發監

▲李承龍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員李承龍，2016年7月間夥同何姓、林姓2名男子與邱姓女子，到台灣民政府位於桃園龜山的中央總部砸毀招牌、縱火，李男等4人被依公共危險、毀損等罪起訴。一審將李男判刑1年2月與3月，二審改判李男9月。李男等3人放棄上訴，先行定讞，邱女上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。

台灣民政府位於桃園龜山的中央總部，在2016年7月15日深夜，被自稱「愛國人士」兩度縱火，門口大理石招牌被砸毀。警方循線逮捕涉案的李承龍，以及何姓、林姓2名男子與邱姓女子，檢方聲請羈押獲准，李男等人隨後羈押在桃園看守所及台北女子看守所。

檢方偵辦後，認為4人於當天分別駕駛2車，李承龍駕車載邱女，先到台北市加油站購買汽油，分裝進汽油桶與塑膠袋，另準備鐵鎚，直奔台灣民政府中央總部，與何男、林男會合犯案。李男點火、林男敲毀招牌、何男持手機錄影、邱女負責網路直播。檢方依照公共危險、毀損等罪，提起公訴。

一審法院將李男判刑1年2月與3月、邱女判刑8月，林男判刑4月與拘役20日，何男判刑3月與拘役10日。案經上訴，高等法院二審改認定李承龍犯「放火燒毀他人之物致生公共危險罪」，考量他僅因政治立場與台灣民政府相佐，卻不思以合法手段表達不同意見，即率以汽油潑灑台灣民政府中央會館之鐵柵門，並點火燃燒，以此激烈手段抗爭致生公共危險；但他自首，高院酌減其刑。最後高院二審改判李男有期徒刑9月，林女改判7月，另外林男、何男維持原判。

3名男子放棄上訴，先行定讞，李承龍入監服刑。全案僅林女一人上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞，林女也將發監執行。而被縱火的台灣民政府總部，多次被檢舉並認定是違建，桃園市政府建築管理處2019年7月間，已經拆除台灣民政府中央會館，台灣民政府新的中央總部目前已經移到高雄市大寮區。