官商密會地曝光！大老闆私人招待所「餐費6萬」喬定勞動基金炒股

▲勞動部前官員游迺文涉嫌幫寶佳產召集投信代操經理人，到大老闆的私人招待所密會炒股。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦寶佳資產執行長唐楚烈等人，涉嫌透過勞動部官員游迺文，和代操勞動基金的復華投信人員聯手炒股，查出官商密會敲定炒股的地點，是位於台北市復興南路的「馥邑隱廚」，據了解，這場官商敲定出賣勞動基金的密會，出席人數不到10人，消費金額高達6萬元。

據了解，這間私廚位於靜巷內，是某大老闆的私人招待所，完全不對外營業，沒有招牌，也沒有網文介紹，每天只接受一組客人預約，每人固定消費6千元，包含酒、水、雪茄，奢華飲宴讓外界難以想像。

北檢指揮廉政署連日追查發現，寶佳除花6萬元，招待游迺文和代操勞動基金的復華投信主管大啖私廚料理，還疑似要求游迺文多找其他基金經理人加入，組成炒股聯盟為寶佳套利，檢廉正擴大清查相關投信公司人員。

檢廉查出，唐楚烈涉嫌和寶佳投資主管邱裕元，從2019年5月起，就開始計畫炒作上市公司遠東百貨股價，但到了2020年7月間，持股出脫不如預期，決定透過邱的老朋友、當時在勞動部基金運用局擔任組長的游迺文，希望游動用他負責的勞動基金進場，承接寶佳持有的遠百股票。

而勞動基金在欠缺投資評估的前提下，無端以最少24.73元的相對高價，吃下寶佳倒出來的數千張遠百股票，檢察官在3波搜索行動後，全案目前已有唐楚烈、游迺文等6人分別列為貪污罪行、收賄被告。

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