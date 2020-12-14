8歲兒胸口胎記不敢游泳！暖父忍痛「刺青9次」刺出相同圖案

▲加拿大一名父親在自己身上刺了和兒子一樣的胎記圖案，讓兒子不再感到與眾不同而自卑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

胎記是上天給的印記，但若在比較明顯的位置，可能會讓人感到自卑。加拿大就有一名小男孩，出生時胸口就有一片深色胎記，讓他感到相當自卑，甚至在游泳時也不願脫衣服。小男孩的父親注意到後，花了近兩個月、來回9次痛苦的過程，在胸口刺了和兒子一樣的圖案，就是要給兒子一個驚喜。

根據《CBC》報導，居住在加拿大的德瑞克（Derek Prue Sr.），有一名8歲的兒子小德里克（Derek Prue J​​r.），他在出生時胸口就有一大片胎記。德瑞克表示，以前兒子總是為自己的胎記感到驕傲，直到有一天他發現兒子總是故意遮擋胎記，甚至游泳時也不願脫上衣，這時他才知道「兒子已經意識到，自己有些地方和別人不一樣」，這讓他很心疼。

德瑞克靈機一動，心想「如果我也刺一個一模一樣的圖案，他應該就不會覺得自己是和別人不一樣了」。他回憶第一次刺青時，大概躺了3、4個小時，並不斷問刺青師，是否快完成了？刺青師吉伯特（Tony Gibbert）表示，他一直在座椅上坐著，這很痛苦；但很高興我能參與，這個圖案大約花了30個小時、9次來回的刺青，耗時6至8週才完成。

德瑞克刺了一個和兒子一模一樣的胎記，完成後並沒有馬上告訴兒子，直到最近一家人去游泳時，他脫掉上衣告訴兒子，「我和你有完全相同的胎記喔」，小德瑞克見到父親身上的刺青後，臉上露出驚喜的燦爛笑容直喊「這太酷了」。小德里克的媽媽夏奈爾（Shanel Prue）問他，是否願意在游泳時脫上衣？小德里克表示願意，只要爸爸在場，我就可以脫掉上衣。