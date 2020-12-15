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女協理救狗遭瓦斯爐打成腦震盪　阿公護孫嗆「打給妳死」結局慘

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記者黃翊婷／綜合報導

林姓女協理2018年12月15日與家人前往新竹縣某休閒農場餐廳，看到陳姓計程車司機在追打狗，趕忙上前阻止，卻遭對方持瓦斯爐砸頭，一邊打還一邊喊「打給妳死」，導致她頭皮挫傷、腦震盪，至今內心仍留有陰影，需要就醫治療，因此決定提告求償醫藥費、精神慰撫金共75萬3945元。

▲▼狗,狗群。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲農場老闆養的狗嚇到陳男的孫女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與文中狗狗無關）

林女在判決書中提到，她是農場的常客，知道老闆有養狗，平常都會綁好，當天一進去餐廳沒有看到老闆和工作人員，剛好有一隻狗跑到兒童遊戲區，接著聽到一聲尖叫，然後就看到陳男從用餐區拿了一把塑膠椅，並走過來往狗身上打，出於擔心才會上前制止，「他看見我趕狗可能以為我是店員，就對我大罵『幹嘛讓狗亂跑不綁起來』和三字經，我有解釋那不是我養的狗，是老闆養的，趕走就好，但他應該是喝醉了，完全聽不進去我講的話。」

林女表示，陳男走過來用胸部頂她，出聲警告不要碰又繼續頂，她抬手抵擋就遭揮拳重毆頭部3、4拳，「他一邊打一邊說『打給妳死』，重複很多遍，鄰桌客人看不下去上前制止，他還拿桌上的瓦斯爐砸我的頭」，丈夫停好車走進來剛好撞見這一幕，離即衝上前把人推開，她才終於獲救。

林女說，隔壁桌客人喊著要報警，陳男就回嗆「要帶兄弟跟傢伙過來、敢報警就不要走」等話，重複講很多遍，警方到場後，對方還一度手持火鍋湯壺要攻擊，幸好被老闆擋住才沒有繼續動手；她不滿只是制止打狗就遭打成腦震盪，氣得提告求償75萬3945元。

▲憂鬱,難過,悲傷,顯圖 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲林女救狗挨打，請病假在家休養長達兩個月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

對此，陳男經過合法通知並未出庭，僅簡單陳述，當時看到孫女被狗嚇到，隨即將孩子帶回身邊，結果林女就衝了過來，雙方開始互毆，但不太記得細節，此外，求償金額也太高了，該怎麼負責，還是交由法院判斷就好。

新竹地院法官比對雙方證詞以及證人說詞，發現林女根本沒有出手打人，陳男則是因為孫女被狗嚇到，才會憤而驅逐狗，並出手毆打林女，事後也沒有主動道歉或提出賠償金額，考量到雙方的經濟差距等因素，最終判他應賠償25萬7700元較為適當，全案仍可上訴。

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