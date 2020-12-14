醫師逛到想戀愛！揪人妻「超市停車場激戰」　夫見「吃飽飽」氣炸

▲醫師與連鎖超市人妻店員發展婚外情，遭對方丈夫提告求償。（示意圖／達志影像）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名醫師阿宏（化名）去年5月間於連鎖超市購物，認識人妻店員小妍（化名），兩人進一步展開婚外情，還在車上調情、發生關係。事後，小妍丈夫得知全情，氣得向阿宏求償200萬元。對此，台中地院日前審理後，判阿宏賠30萬元為適當，可上訴。

判決指出，小妍與丈夫1993年結婚至今，育有3名子女，去年5月間認識常客阿宏後，展開婚外情，兩人不但曾將車停在超市停車場、路邊偷情車震，還互稱對方「老公」、「老婆」，並於對話中互傳「想妳」、「自己要吃飽飽」、「每天都想跟妳在一起」、「親愛的兩天沒看到你心裡面怪怪的」等親暱字句。小妍丈夫得知全情身心飽受煎熬，決定向阿宏提告求償200萬。

對此，阿宏承認確實有與小妍傳送該親密對話，但他辯稱一切僅是朋友間的玩笑話，無侵害小妍丈夫配偶權之意，另外小妍丈夫沒提出兩人摸胸部、親嘴等親密行為證據，也沒有需服安眠藥入眠的證明，縱使有侵害配偶權，他認為賠償金額應為15萬元。

不過，法官勘驗相關證據後，不採信阿宏說詞，審酌小妍丈夫目前從事汽車修理工作，阿宏為醫師身分兩造情況後，判阿宏賠30萬元為適當，全案仍可上訴。

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