不生小孩人生舒爽？他曝「年收200萬內」適合頂客族：開啟享樂模式

▲爸媽表示，生小孩的幸福感讓他們覺得很值得。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

低薪與家庭觀念的改變，越來越多現代男女選擇當頂客族，把扶養小孩的錢省下來提升生活品質。一名網友表示，養一個小孩到成年至少要花費數百萬，假設一對夫妻年收入200萬以內，免去生兒育女的費用，日常生活開銷就不太需要在意金額，「從不生小孩的決定開始，是不是直接宣布開啟自由人生的舒爽模式？」

原PO在PTT表示，小孩的教育、飲食、醫療等等費用加起來，養育成人至少要花百萬，如果讀私校或是留學有可能會破千萬，對於中低收入的夫妻來說，不生小孩明顯能讓生活更有餘裕；對於收入不錯的夫妻來說，則是有更多預算可提升生活品質。

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他舉例，假設夫妻年收總計200萬上下，沒有生小孩的話，平時吃飯出遊都不用太在意預算，「三不五時開瓶不錯的紅酒、踏踏米其林餐館，享受愜意的人生」，甚至有機會用存下來的錢買一間2000萬的房子，或是買進口名車代步都不成問題，「這個收入帶，老了其實也不缺請看護的預算」，所以不用太擔心老年生活沒人照護的問題。

若夫妻收入超過300萬，屬於經濟條件很好的家庭，就算生小孩也不會對生活品質造成太大影響，養小孩的花費或許不至於造成壓力，但同樣得付出時間與心力養育下一代，「但對於家戶年收200萬以內，又不是喜歡小孩到非生不可的，是不是選擇當頂客族即日直接開啟享樂模式？」

▲不是生了小孩就不用規劃老年生活。（示意圖／資料照）



過來人指出，不生小孩有不生的輕鬆，但生小孩會得到用錢也買不了的滿足感，「因為你不知道有小孩的快樂，而只關心有小孩之後的痛苦」、「其實養小孩真的很累，但也有很多收穫，年紀不同想法會跟著改變」、「小孩到6歲前的可愛，已經足夠讓你滿足一輩子了呀」、「認真回，心靈上的滿足不會後悔的」、「我以前也不想生。但是現在生了這個完全不後悔，看著他牙牙學語開心的朝我撲過來，那種家的感覺錢買不到」、「你會無法體會下班到家，小孩跟你打招呼的感覺，當爸94爽。」

不過，網友建議，經濟不夠穩定的狀況下，生兒育女前確實要三思，「門檻是（年收）250以上才考慮生」、「不得不說，薪資不到一定的高度，不生真的可以讓生活品質好很多，超爽的」、「超爽，如果安樂死通過，老了失能直接登出，就真的人生無敵爽」、「又不是生了小孩就可以擺爛、不規劃老年生活，把小孩當成養老工具，小孩很倒楣。」