產後變無性婚姻！21歲嫩妻「求歡頻遭拒」想約砲　人妻們傳授1好物

▲性生活不美滿有可能影響到感情。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

生完小孩會影響到夫妻「性福」嗎？一名21歲人妻表示，產後老公每天忙於工作忽視了她的性需求，甚至整個月都沒發生關係，「一個月1次不為過吧…」，她已經深受其擾一段時間，也影響到夫妻和諧，還想過乾脆下載交友軟體約其他男生，「沒有性的婚姻真的很難維持。」

人妻在臉書「靠北老公2.0」匿名表示，生完小孩以後明顯感覺到老公變冷淡，她並非需求量非常大，只要求一個月至少要1次，但對方每次都用工作忙碌當藉口，「這樣蠻傷自尊心的」。她無奈地說，自己才21歲正值青春年華，產後身材沒走樣，也自認外貌姣好，「真的有需求又被拒絕，又是建立在婚姻關係，想出去解決也無法....這樣其實蠻痛苦的。」

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▲生完小孩才出現性福危機。（示意圖／pixabay）



這段期間嘗試過下載交友軟體，想在上面尋找能解決她性需求的伴侶，不過，心裡其實還是很愛老公，這樣做的同時會受到道德觀譴責，「總是想要又跨不出去，感覺那樣算背叛婚姻」，所以決定向老公坦承，打算約對方坐下來好好談一談，「希望在沒有心靈出軌的情況下讓我解決需求，或是讓他重視我的需求。」

不少網友猜測，最壞的可能就是老公心已經不在她身上，「或許他早就出軌」、「21歲，你老公應該沒過30吧！正是精力旺盛的時候欸」、「唉生完小孩後，我也跟老公沒性生活，忍耐好幾年了，就跟他說拜拜」、「看他最近是不是春風滿面，是的話應該就很難輪到你了。」

老公也有可能真的工作太忙，網友建議可以趁休假時製造情趣，讓一成不變的生活有新刺激，「 應該是努力賺錢給小孩給你吧，興趣自然降低，不過還是要自己主動一下也是好的」、「我覺得好像跟我差不多忙於工作」。不少人妻在底下分享自己的方法，「只能買玩具了，如果連玩具都不能買又無處發洩，妳才真的會苦不堪言」、「可以自己買玩具，有了玩具之後不再需要老公替妳解決了。」