蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

▲鄭麗文。（圖／記者楊蕓攝）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌昨（13）日用三倍券買漫畫給孫女，沒想到卻被發現結帳時打上政院統編，在網路上掀起熱議。對此，藍委鄭麗文發文揭穿政院同一套路欺騙大眾，並狂酸牛肉麵才被抓包，馬上又爆出這麼荒唐的事，「當人民是三歲小孩、當大家很健忘嗎？」

鄭麗文14日在臉書發文痛批，前行政院發言人丁怡銘抹黑牛肉麵店，買牛肉麵還打統編被抓包，再推說是秘書習慣打上。當時民進黨立委，不管公開承認用統編報帳涉及公開貪汙，竟然說道歉就可以了。

她說，蘇貞昌買漫畫送孫女，卻被記者拍到熟悉的03722403（行政院統編），蘇貞昌推責任，有人多此一舉、多事，行政院秘書長趕緊說明是交際科同仁的錯，民進黨立委蘇巧慧，竟說有沒有統編不是重點，並狂轟「民進黨人對於自己的缺失永遠都是輕輕放下，果然是雙標黨！」

「牛肉麵才被抓包，馬上又爆出這麼荒唐的事情？行政院當人民是三歲小孩、當大家很健忘嗎？」鄭麗文表示，如果沒被眼尖媒體和大眾抓包，當初的牛肉麵會不會變成全民買單？蘇貞昌這張發票會特意拿去換嗎？

鄭麗文揭穿政院一貫套路，「行政院長官出包->屬下的錯->民進黨幫講話，企圖搓湯圓跟大眾說沒事！」並質疑「究竟還有多少行政院的統編、行政院的報帳可能有問題呢？」