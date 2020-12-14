　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鄭麗文與周春米拍桌對罵。（圖／記者楊蕓攝）

▲鄭麗文。（圖／記者楊蕓攝）

者邱茀濱／綜合報導

行政院長蘇貞昌昨（13）日用三倍券買漫畫給孫女，沒想到卻被發現結帳時打上政院統編，在網路上掀起熱議。對此，藍委鄭麗文發文揭穿政院同一套路欺騙大眾，並狂酸牛肉麵才被抓包，馬上又爆出這麼荒唐的事，「當人民是三歲小孩、當大家很健忘嗎？」

鄭麗文14日在臉書發文痛批，前行政院發言人丁怡銘抹黑牛肉麵店，買牛肉麵還打統編被抓包，再推說是秘書習慣打上。當時民進黨立委，不管公開承認用統編報帳涉及公開貪汙，竟然說道歉就可以了。

她說，蘇貞昌買漫畫送孫女，卻被記者拍到熟悉的03722403（行政院統編），蘇貞昌推責任，有人多此一舉、多事，行政院秘書長趕緊說明是交際科同仁的錯，民進黨立委蘇巧慧，竟說有沒有統編不是重點，並狂轟「民進黨人對於自己的缺失永遠都是輕輕放下，果然是雙標黨！」

「牛肉麵才被抓包，馬上又爆出這麼荒唐的事情？行政院當人民是三歲小孩、當大家很健忘嗎？」鄭麗文表示，如果沒被眼尖媒體和大眾抓包，當初的牛肉麵會不會變成全民買單？蘇貞昌這張發票會特意拿去換嗎？

鄭麗文揭穿政院一貫套路，「行政院長官出包->屬下的錯->民進黨幫講話，企圖搓湯圓跟大眾說沒事！」並質疑「究竟還有多少行政院的統編、行政院的報帳可能有問題呢？」

ET快訊
快訊／台南永康驚傳火警！　21輛消防車搶救中
恐攻式酒駕「68秒連闖9紅燈」撞死人　Uber司機判賠116
台灣史上首位雙金！　許淑淨遞補倫敦奧運金牌
快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

沈智慧絕食逾48小時　連勝文探視…批民進黨：每天吃得腦滿腸肥

民進黨線上票選十大假訊息　蔡英文啖蝙蝠湯、吃7000元便當都入列

花敬群稱別污衊好政策　柯文哲：明年社宅開工幾戶？要不要先畫押

「器官移植調查跟陳菊無關」　監委高涌誠喊冤：要移送也輪不到我

先求財源再談建設　台中明年度總預算舉債99億8年來最低

自來水員工訓練園區竣工　蘇貞昌、黃偉哲剪綵：帶動新營進步

國防院：美軍售台「野戰資訊通信系統」　強化戰場通信存活率

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

蘇貞昌買漫畫打統編！鄭麗文曝「政院套路」批：當人民3歲小孩？

沈智慧絕食逾48小時　連勝文探視…批民進黨：每天吃得腦滿腸肥

民進黨線上票選十大假訊息　蔡英文啖蝙蝠湯、吃7000元便當都入列

花敬群稱別污衊好政策　柯文哲：明年社宅開工幾戶？要不要先畫押

「器官移植調查跟陳菊無關」　監委高涌誠喊冤：要移送也輪不到我

先求財源再談建設　台中明年度總預算舉債99億8年來最低

自來水員工訓練園區竣工　蘇貞昌、黃偉哲剪綵：帶動新營進步

國防院：美軍售台「野戰資訊通信系統」　強化戰場通信存活率

「永安橋下撿到」台中2男廢三倍券買菸！再抓1人　不排除還有共犯

連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人

小A辣變性後首回老家！　媽媽第1次見「女兒」…家人聚餐反應超溫馨

快訊／台南永康傳住宅火警　6樓全面燃燒...50勇消搶救中

朝聖新北耶誕城！她假日「訂上下通鋪房」狂噴2380　入住崩潰了

「草莓泡泡糖」嘴邊爆裂！他驚覺室友也有…醫：吹同一支惹禍

吳宗憲「婆媳哪會有問題」5萬生日禮孝親：馬上什麼都好

駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

快訊／東京確診數激增！日本旅遊振興方案「Go To Travel 」全面暫停

接任建築經營會理事長！映興電董座賴柄源：BIM建高效管理平台

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

蘇貞昌買漫畫打統編　對話全曝光

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

蘇貞昌買漫畫…結帳螢幕見行政院統編

監察院洩密案　2監委遭函辦

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相

買漫畫打統編？　蘇貞昌：不知道有人多此一舉

蘇巧慧替父緩頰：有沒有統編不是重點

彰化政壇大老柯明謀逝世　享壽83歲18日告別式

寶可夢機台進駐7-11　可對戰卻不屬電玩

蘇巧慧：三倍券買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

國民黨批NCC《網管法》5大離譜爭議

周江杰：馬英九不裝糊塗　就不會想到國際認證「bumbler 」

快訊／徐國勇肩胛扭傷　急送三總打完針就返回崗位

更多熱門

相關新聞

自來水公司員工訓練園區竣工

自來水公司員工訓練園區竣工

台南市新營區自來水公司員工訓練園區興建完工，14日上午舉行竣工典禮，行政院長蘇貞昌專程南下主持剪綵儀式，市長黃偉哲感謝中央及自來水公司將訓練園區設在新營，讓新營地區又增加新亮點，相信未來會有從台灣各地，甚至是東南亞人員來園區受訓，透過他們的消費，將進一步帶動大新營地區的繁榮跟發展。

國民黨酸蘇貞昌學溜冰　慢滑報公丈

國民黨酸蘇貞昌學溜冰　慢滑報公丈

「民進黨Logo統編黨」　賴士葆 : 蘇貞昌要自清就公布上任全部支出

「民進黨Logo統編黨」　賴士葆 : 蘇貞昌要自清就公布上任全部支出

柯酸蘇：有什麼老闆就有什麼發言人

柯酸蘇：有什麼老闆就有什麼發言人

民眾黨酸蘇貞昌打統編「家書抵萬金」：下次霸氣購買請出示發票！

民眾黨酸蘇貞昌打統編「家書抵萬金」：下次霸氣購買請出示發票！

關鍵字：

行政院統編蘇貞昌鄭麗文

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面