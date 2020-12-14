民眾黨酸蘇貞昌打統編「家書抵萬金」：下次霸氣購買請出示發票！

▲民眾黨酸蘇貞昌買漫畫報行政院統編。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院長蘇貞昌13日拿女兒的三倍券買漫書送給孫女，意外掀起「打統編」風暴。民眾黨14日揶揄，買漫畫送孫女還要打統編，根本是「家書抵萬金」吧，霸氣展現爺爺的慈愛；顯見行政院對於開立發票打統編已經成為習慣，在鏡頭前尚且如此，鏡頭後還有多少款項被「誤植統編」的，呼籲民進黨下次要曝光「霸氣購買」類型的新聞時，請記得出示發票。

蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，被指控結帳時報了政院統編。民眾黨14日在臉書用「台灣價值成語教室」為題，以「家書抵萬金」揶揄，蘇貞昌買給孫女的漫畫，拿人民納稅的三倍券來花，發票還可以打統編，抵銷自掏腰包的麻煩。

民眾黨表示，繼丁怡銘牛肉麵統編事件後，蘇貞昌參訪台灣漫畫基地並使用三倍券購買3000元的漫畫送給孫女時，再度霸氣使用行政院統編 。這也不禁讓人懷疑，難道是先使用人民稅金的三倍券買漫畫，再拿去行政院核銷嗎？倘若屬實就會變成「拿三倍券買東西，最後報帳拿現金」，最後秀做到了、錢拿回來了、漫畫也到手，很可能有法律及道德上問題。

民眾黨轉述，行政院秘書長李孟諺13日晚間連忙緩頰，蘇貞昌是使用家中尚未花費的三倍券支付，總金額為3010元，其中3000元為三倍券支付，10元則由他本人借給蘇貞昌，並未使用公款，並稱是「交際科同仁事先提供政院資訊給店家，店家並未詢問就直接打上統編，因此已責成交際科同仁更換收據發票」。

民眾黨呼籲，請行政院不要急著換發票，而是應該向公眾說明清楚事件的緣由及經過，並且公開原始發票上的內容，到底是打上10元、3000元，還是3010元？如果明知無法核銷還「超打」至3000元以上，是不是又是另外一種弊端？

民眾黨說，從「丁怡銘牛肉麵事件」直到這次「蘇貞昌院長買漫畫事件」，也顯見出行政院對於開立發票打統編已經成為習慣，在鏡頭前尚且如此，鏡頭後究竟還有多少款項是被「誤植統編」的，行政院要好好說明清楚。民進黨下次要在鏡頭前發布「霸氣購買」類型的新聞時，請記得出示發票，人民的血汗錢，不是拿來讓你「大內宣」，做足裡子面子用的。

其他人也看了這些...

►買漫畫打統編？ 蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉

►「有沒有統編不是重點」 蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

►蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬 法定三大用途一次看



更多熱門新聞...

►蘇貞昌買漫畫打統編？ 朱立倫：任何公私不分就是貪污

►「沒被抓包會換發票嗎」 洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪

►蘇貞昌捲「打統編」爭議 游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款



►振興一下我們的美麗