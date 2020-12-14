　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨酸蘇貞昌打統編「家書抵萬金」：下次霸氣購買請出示發票！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民眾黨酸蘇貞昌買漫畫報行政院統編。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

▲民眾黨酸蘇貞昌買漫畫報行政院統編。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院長蘇貞昌13日拿女兒的三倍券買漫書送給孫女，意外掀起「打統編」風暴。民眾黨14日揶揄，買漫畫送孫女還要打統編，根本是「家書抵萬金」吧，霸氣展現爺爺的慈愛；顯見行政院對於開立發票打統編已經成為習慣，在鏡頭前尚且如此，鏡頭後還有多少款項被「誤植統編」的，呼籲民進黨下次要曝光「霸氣購買」類型的新聞時，請記得出示發票。

蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，被指控結帳時報了政院統編。民眾黨14日在臉書用「台灣價值成語教室」為題，以「家書抵萬金」揶揄，蘇貞昌買給孫女的漫畫，拿人民納稅的三倍券來花，發票還可以打統編，抵銷自掏腰包的麻煩。

民眾黨表示，繼丁怡銘牛肉麵統編事件後，蘇貞昌參訪台灣漫畫基地並使用三倍券購買3000元的漫畫送給孫女時，再度霸氣使用行政院統編 。這也不禁讓人懷疑，難道是先使用人民稅金的三倍券買漫畫，再拿去行政院核銷嗎？倘若屬實就會變成「拿三倍券買東西，最後報帳拿現金」，最後秀做到了、錢拿回來了、漫畫也到手，很可能有法律及道德上問題。

民眾黨轉述，行政院秘書長李孟諺13日晚間連忙緩頰，蘇貞昌是使用家中尚未花費的三倍券支付，總金額為3010元，其中3000元為三倍券支付，10元則由他本人借給蘇貞昌，並未使用公款，並稱是「交際科同仁事先提供政院資訊給店家，店家並未詢問就直接打上統編，因此已責成交際科同仁更換收據發票」。

民眾黨呼籲，請行政院不要急著換發票，而是應該向公眾說明清楚事件的緣由及經過，並且公開原始發票上的內容，到底是打上10元、3000元，還是3010元？如果明知無法核銷還「超打」至3000元以上，是不是又是另外一種弊端？

民眾黨說，從「丁怡銘牛肉麵事件」直到這次「蘇貞昌院長買漫畫事件」，也顯見出行政院對於開立發票打統編已經成為習慣，在鏡頭前尚且如此，鏡頭後究竟還有多少款項是被「誤植統編」的，行政院要好好說明清楚。民進黨下次要在鏡頭前發布「霸氣購買」類型的新聞時，請記得出示發票，人民的血汗錢，不是拿來讓你「大內宣」，做足裡子面子用的。

其他人也看了這些...

買漫畫打統編？　蘇貞昌：不知道「有人多事」、多此一舉
「有沒有統編不是重點」　蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳
蘇貞昌特支費曝光！一年可花近95萬　法定三大用途一次看

更多熱門新聞...

蘇貞昌買漫畫打統編？　朱立倫：任何公私不分就是貪污
「沒被抓包會換發票嗎」　洪孟楷批蘇貞昌打統編上樑不正下樑歪
蘇貞昌捲「打統編」爭議　游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款

振興一下我們的美麗

ET快訊
男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」　無套激戰逼墮胎
共軍擴張速度驚人！至少擁350枚核彈頭　擾台是「逛後花園」
要登台？迪士尼串流平台「Disney+」台灣官網曝光
獨／理髮嬤20年狂存錢　捐350萬救護車
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安唱《告白氣球》迷暈眾人　網封歌王狠酸高嘉瑜：比煎熬好多了

民眾黨酸蘇貞昌打統編「家書抵萬金」：下次霸氣購買請出示發票！

柯呈枋叔父彰化政壇大老逝世　柯明謀享壽83歲...18日告別式

高嘉瑜唱《煎熬》！小孩爆哭　網驚哪來勇氣、這兩字唱得淋漓盡致

外交部：哀痛史瓦帝尼總理離世　他是令人尊敬的政治領袖

蘇貞昌買漫畫打統編　主計法規曝光：用三倍券就不能報帳

中天新聞轉戰網路也要登記？　國民黨批NCC《網管法》5大離譜爭議

蘇巧慧：我的「三倍券」買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

國民黨組團赴美國總統就職？　陳以信：願親自前往致上誠摯祝賀

宣傳數位身分證　徐國勇、唐鳳12月中下旬合體開直播

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

蔣萬安唱《告白氣球》迷暈眾人　網封歌王狠酸高嘉瑜：比煎熬好多了

民眾黨酸蘇貞昌打統編「家書抵萬金」：下次霸氣購買請出示發票！

柯呈枋叔父彰化政壇大老逝世　柯明謀享壽83歲...18日告別式

高嘉瑜唱《煎熬》！小孩爆哭　網驚哪來勇氣、這兩字唱得淋漓盡致

外交部：哀痛史瓦帝尼總理離世　他是令人尊敬的政治領袖

蘇貞昌買漫畫打統編　主計法規曝光：用三倍券就不能報帳

中天新聞轉戰網路也要登記？　國民黨批NCC《網管法》5大離譜爭議

蘇巧慧：我的「三倍券」買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

國民黨組團赴美國總統就職？　陳以信：願親自前往致上誠摯祝賀

宣傳數位身分證　徐國勇、唐鳳12月中下旬合體開直播

朴智宣離世1個月！徐康俊「發自拍兌現初雪約定」　粉絲讚：真溫暖

高雄男「偷眼鏡自慰」...機車前脫褲子直接來！她見一片白濁崩潰

東森保代「自己當老闆」專案　龐大品牌資源讓保險事業發光發熱

士達衛咖啡突倒閉！4天前才提報大量解雇書　高雄16勞工申請調解

獨／雲林監獄圍牆遭衝撞裂2米！原來是「咻～碰啊」：留長煞車痕

認了愛上古天樂卻錯過！　「小龍女」李若彤曝25年前情史：滿心都是他

台東婦失蹤25年宣告死亡...15年後復活再死1次！女兒心急跑法院

女童超瘋鬼滅之刃！起床「雙手合十」膜拜海報　媽：又不是祖先

【英語多益通】馬拉松和遠距戀愛有什麼關係？

找到工作前先好好認識自己！了解專長、未來期望　求職之路才能順利

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

政治熱門新聞

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

蘇貞昌買漫畫打統編　對話全曝光

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

蘇貞昌買漫畫…結帳螢幕見行政院統編

監察院洩密案　2監委遭函辦

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相

買漫畫打統編？　蘇貞昌：不知道有人多此一舉

蘇巧慧替父緩頰：有沒有統編不是重點

快訊／徐國勇肩胛扭傷　急送三總打完針就返回崗位

周江杰：馬英九不裝糊塗　就不會想到國際認證「bumbler 」

金士傑父親KMT黨齡80年！105歲看報不戴眼鏡

蘇巧慧：三倍券買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

蘇貞昌特支費年近95萬　法定3大用途一次看

馬辦轟行政院「離民意太遠」：標萊豬這麼困難就不要進口

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌買漫畫打統編　主計法規曝光：用三倍券就不能報帳

蘇貞昌買漫畫打統編　主計法規曝光：用三倍券就不能報帳

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，被指控結帳時報了政院統編，引起討論，他在受訪時強調，不知有人多事打統編，但上頭有打振興券，依規定也不能報公帳。事實上，根據主計處檢送經費結報常見疑義問答集，確實該發票本來就無法報帳。

蘇巧慧：三倍券買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

蘇巧慧：三倍券買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

蘇貞昌、丁怡銘陷統編風波　陳玉珍酸：國家就是我家

蘇貞昌、丁怡銘陷統編風波　陳玉珍酸：國家就是我家

蘇巧慧替父緩頰：有沒有統編不是重點

蘇巧慧替父緩頰：有沒有統編不是重點

政院稱同仁給統編　陳玉珍批：有過下面扛

政院稱同仁給統編　陳玉珍批：有過下面扛

關鍵字：

蘇貞昌打統編民眾黨

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面