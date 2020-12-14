「民進黨Logo統編黨」　賴士葆 : 蘇貞昌要自清就公布上任全部支出

記者蕭羽耘／台北報導

針對行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女，遭爆出結帳時報了政院統編。國民黨立委賴士葆14日抨擊，最能代表民進黨的LOGO，除了雙標黨，另一個就是統編黨；主觀上、客觀上，非公務支出依法不能報帳，有沒有統編就是重點，蘇揆雲淡風輕的帶過這事，如果真的要自清，就請公布上任後全部的支出。



▲行政院長蘇貞昌參訪台灣漫畫基地，用三倍券幫孫女買漫畫。（資料照／行政院提供）

繼「牛肉麵事件」引統編風波，蘇貞昌買漫畫給孫女再度爆出打統編。賴士葆14日在臉書砲轟，最能代表民進黨的LOGO，除了雙標黨，另一個就是統編黨。蔡政府政策昨是今非的雙標紀錄已經族繁不及備載了，官員打統編的習性則是淵源流長。

他舉例，過去從前第一夫人吳淑珍的蒐集發票報國務機要費、前政院發言人丁怡銘買牛肉麵，到蘇貞昌的三倍券買童書都很順理成章地打上統編，最後都說沒有要報公帳，會回去換發票。

賴士葆認為，主觀上、客觀上，非公務支出依法不能報帳，有沒有統編就是重點。蘇貞昌雲淡風輕的帶過這事，如果真的要自清，就請公布上任後全部的支出，以釋群疑，否則大家永遠會想像沒有公開的部分，可能很多不該打統編的都打了。如果都是清清白白的話，可以除去丁怡銘、蘇貞昌二人組愛打統編的疑慮和標籤，何樂不為？

賴士葆說，這件事情再怎麼解釋，有打統編就是事實，換發票只是亡羊補牢。「以後民眾做了法律不允許的事情被揭發，自行做了補救措施之後，要不要接受法律制裁或是就可以豁免？」

他表示，官員出包都是推給小編或是下屬，這已經是老哏，行政院解釋交際科的人事先多此一舉把統編號碼給店家。讓自己想到今年9月，質詢衛福部偷編了一筆52.8億的公務私房錢給蘇貞昌，「蘇貞昌和主計長不只否認，還聯手諷刺我看錯了，要我去換眼鏡，後來證實是他們看錯了，蘇貞昌說他後來才知道。」

賴士葆稱，讓他感到憤怒的是，官員巴結院長到鉅細靡遺的地步，大錢小錢都為主子設想周到，太過頭了以致屢屢闖禍。他們忘記不管大錢小錢都是納稅人的錢，都是民脂民膏，只會阿諛奉承，以為全家就是你家。

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