自來水員工訓練園區竣工　蘇貞昌、黃偉哲剪綵：帶動新營進步

▲台南市新營區的「自來水公司員工訓練園區」舉行竣工典禮，行政院長蘇貞昌專程南下主持剪彩儀式，市長黃偉哲感謝中央及自來水公司將訓練園區設在新營，讓新營地區又增加新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區自來水公司員工訓練園區興建完工，14日上午舉行竣工典禮，行政院長蘇貞昌專程南下主持剪綵儀式，市長黃偉哲感謝中央及自來水公司將訓練園區設在新營，讓新營地區又增加新亮點，相信未來會有從台灣各地，甚至是東南亞人員來園區受訓，透過他們的消費，將進一步帶動大新營地區的繁榮跟發展。





「自來水公司員工訓練園區」是賴清德副總統於台南市政府任內期間，向自來水公司推薦，利用已停用之新營淨水場場址作為園區設置地點，興建費用約11億元，基地面積約4公頃，包括教學大樓1棟、學員宿舍大樓1棟、專業訓練場所及戶外休閒育樂設施等，並整修保存既有建物，園區採開放空間設計，可提供當地團體與相關機關等租借使用，與民共享，是一處「生產、生活、生態」三生一體的典範訓練園區。立委郭國文、陳亭妃、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等都與會祝賀，由台灣自來水公司董事長胡南澤簡報「自來水公司員工訓練園區」的興建歷程。





台南市長黃偉哲致詞感謝蘇貞昌院長，也感謝台水公司同仁，大家上下齊心完成這麼漂亮的地方，有這麼完善的設施，目的就是希望能夠提升員工訓練的品質，並能夠物盡其用，很多公共建設建設在這個地方，很期待也給台南市一個很好的機會，台南將來也期待跟自來水水公司密切合作，能夠讓這個園區充分活化。



黃偉哲也向蘇貞昌院長報告，上次蘇院長很肯定我們台南市為鼓勵三倍券消費舉辦抽獎活動，到現在為止，登錄的金額已經突破52億元，很多不管是使用消費券，還是使用現金，對於活絡經濟的效果已經達成了，台南希望到12月底，三倍券使用期限截止，能突破到55億元，台南也準備送出第二棟房子，所以一定會達成蘇院長的指示，因此對於期待這個園區的活化，台南也可以中央跟地方一起來。





行政院長蘇貞昌表示，水很重要，人可以三天不吃飯，卻不能三天不喝水，水是上天賜與的禮物，人能否尊重水資源，須仰賴智慧與努力，將淹水轉為親水。地球上和台灣同緯度的地區有阿拉伯沙漠和撒哈拉沙漠，台灣卻得天獨厚，有中央山脈將颱風帶來的雨水留下，然而極端型氣候現正考驗著人類。台灣56年來首次在豐水期沒有颱風，現在桃竹苗地區農田已停灌並發放補助款；台南、嘉義2021年春耕也將開始實施停灌補助，若再不警覺，將要面對乾旱的苦日子。

蘇貞昌院長進一步表示，他對水非常重視，第一次擔任行政院長時即核定將翡翠水庫聯通管線至板新水廠，直到去年10月板新二期才通水管，讓他非常在意，但也幸好有板新二期完工，今年才從翡翠水庫輸送67萬噸水供板新及新北地區使用。此外，他當年核定的馬公第二海水淡化廠一期興建計畫也是到去年底才完成，他又接著核定二期馬公增建6000噸海淡廠計畫並投入5億元。

蘇貞昌院長表示，老天爺下雨，是在考驗臺灣如何北水南送、全國調度，他非常重視自來水公司如何調度水資源及運用備援水管，一再與自來水公司董事長商討對策，希望讓5年投入145億元的「備援調度幹管工程計畫」儘速進行，將舊水管換新。他很高興看到自來水公司，包括董事長胡南澤、前董事長郭俊銘及所有員工努力、學者協助與地方政府配合下，漏水率從19.6％降到14.5％，省下將近一座石門水庫的儲水，也期許台水讓漏水率持續降低。

針對缺水問題，蘇貞昌院長透露自己曾到新加坡，與李光耀、李顯龍總理交流，新加坡非常重視水資源，他們會善用儲水的地方。而他日前主持會議時，也請相關部會研議蓄水事宜，以備不時之需。他並舉日本為例，日本在興建城市之初，即思考用水問題，所以東京都的地底下就有一座很大的滯洪池。

蘇貞昌院長指出，政府有決心、撥專款，有決心來做水管，有決心來做備援水管，除了大力支持經費外，今天訓練中心的成立，也是要讓台水的員工，從原來850坪的場地轉移到1萬2千坪的園區，期勉員工好好訓練，跟著時代一起升級，學習日本等國家，思考如何超前部署。他此行是來看台水公司的過去、現在及未來；看的不是新大樓成立，而是看台水的升級、飛躍進步，讓台灣有一天不再煩惱缺水，也不為淹水所苦，水還可以生飲。

蘇貞昌院長強調，台灣人應了解水是多麼稀罕、珍貴，進而能夠節約珍惜，台灣才能永續。台水公司為國人辛苦開闢水源、澄清水質、接水到家家戶戶的水龍頭，一開就有水，這是一代又一代台水人的努力成果。感謝台水5700位同仁及歷任員工的努力，也請大家繼續加油，讓台灣不缺水、能喝水、喝最乾淨的水。

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