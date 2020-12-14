中美角力擴散至東南亞　陸表態反對「湄公大壩監控」計畫

▲ 湄公河長約4350公里，源起中國往南流經緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

獲美國國務院資助的「湄公大壩監控」（Mekong Dam Monitor）計畫即將上線，利用衛星數據可以監控中國水壩水位，這項計畫也加劇中美之間在東南亞的角力戰。對此，中國外交部發言人汪文斌今（14日）強調，「中方歡迎域外國家對瀾湄國家開發利用水資源提出建設性的意見，但堅決反對惡意的挑撥。」

湄公河長約4350公里，在中國境內稱瀾滄江，往南流經緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南，流域資源是兵家必爭之地。但汪文斌表示，近年來中國與湄公河國家排除外界的雜音干擾，不斷推進瀾湄水資源合作，取得了許多實實在在的進展，並且回應三點聲明。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

一是信息共享合作不斷深化。汪文斌說，中方自上月起開始向湄公河國家提供瀾滄江全年水文信息，瀾湄水資源合作信息共享平台也於近日開通運行。瀾湄六國還通過水資源合作聯合工作組機制，及時通報水電站重大調度情況，分享有關數據，瀾湄水資源合作領域的信息透明度不斷提升。

二是上游水電站充分發揮調峰補庫的作用。瀾滄江水電站建成以來，通過雨季蓄洪、旱季放水，有效避免了下洩流量大起大落的情況。國際科學界和湄委會都認為，瀾滄江梯級電站有助於保持湄公河流量的穩定，對湄公河國家的防汛和抗旱工作是有利的。

三是瀾湄水資源合作持續取得實質性的成果。瀾湄合作開展以來，中國幫助柬埔寨、寮國和緬甸編制流域綜合規劃和灌溉規劃，積極協助下游制定防洪減災預案，向緬甸、等下游國家輸送瀾滄江的水電能源，幫助下游國家培訓水利人才並開展水利水電開發，對促進水資源的可持續利用，造福沿岸各國人民。

汪文斌表示，以上事實充分體現了瀾湄國家間水資源合作所取得的成績。中方歡迎域外國家對瀾湄國家開發利用水資源提出建設性的意見，但我們堅決反對惡意的挑撥。事實勝於雄辯，中方將堅定不移推進瀾湄水資源合作，為六國共同應對旱澇災害，促進可持續發展作出更大的貢獻