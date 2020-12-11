女拒當小三...他烘爐地神明面前強吻　噁喊：要喝牛奶不需養牛

▲女子被邀約聊天，不料男性友人竟問他要不要性交易，她拒絕沒想到直接被熊抱加親吻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名女子被男性友人邀約到廟前廣場聊天，聊天過程時竟問熟女要不要性交易，甚至開口就說「我朋友也是人夫，在外面也有女朋友，然後他建議我要喝牛奶不需要養一頭牛，我可以用5000元跟妳性交易。」熟女當場直接拒絕他的請求，沒想到該男竟直接正面擁抱及親吻。該男被依《性騷擾防治法》判有期徒刑5月如易科罰金1日1千元。

女子阿娟（化名）主張，去年4月27日，阿隆（化名）邀約她到新北市中和區知名烘爐地廟前廣場聊天，沒想到阿隆在聊天過程中竟向阿娟問要不要性交易，阿娟覺得這根本侮辱她，於是想離開，沒想到阿隆竟直接面對面擁抱親吻阿娟。隔月14日阿娟到烘爐地爬山又遇到阿隆，阿隆竟跟阿娟說他和朋友一起到聲色場所玩得很開心，又再問一次阿娟要不要性交易，甚至跟阿娟說「5000元可以嗎？我不是沒有錢，這筆錢我花得起。」阿娟再次拒絕，沒想到阿隆又再次擁抱強吻她。

▼阿娟認為阿隆這樣的行為真的很不尊重她。（圖／取自免費圖庫Pexels）

阿隆提出抗辯，表示他與阿娟是男女朋友正在交往中，雖然話題有談到性交易，但阿娟沒有感到不開心或覺得被冒犯所以想離開，會擁抱和親吻是因為剛約會完要離開，所以才這樣做。

法官勘驗對話證據發現，阿娟曾向阿隆表示自己的個性絕對不可能去當小三。對話內容阿娟強調「去金錢交易嗎？我如果做那種事情之後，跟我所要做的是違背的，你懂嗎？我就等於是破壞人家家庭。」阿隆回應「因為我知道，因為我就是把持不住，才變成我現在這樣子。」

法官認為阿娟已經明確表達自己不會當小三，對方也回答「我知道」，阿娟於庭訊時也表示她和阿隆並沒有交往。阿隆這樣的行為嚴重造成阿娟心理蒙受陰影，顯見阿隆缺乏對女性身體自己權益的尊重，依《性騷擾防治法》判有期徒刑5月如易科罰金1日1千元。

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