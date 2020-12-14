小姨子幫顧小孩　色姊夫用「手機遠端APP」看洗澡...代價50萬

▲新北一名噁心姐夫竟裝設可透過手機遠端觀看的攝影鏡頭，趁小姨子來家裡顧小孩偷拍，下場不僅和老婆離婚也得賠50萬元給前小姨子。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／新北報導

新北一名女子控訴，因為姐夫要到高雄出差，於是姊姊找她到家裡過夜幫忙顧小外甥。沒想到姊夫竟在住處浴室內裝設可透過手機遠端觀看的攝影鏡頭，女子在浴室內卸妝、沐浴全被看光光，造成她精神受大極大打擊，並求償60萬。經法官審酌認為50萬為適當；偷拍事件爆發後，憤怒的姊姊也與姊夫離婚。

小倩（化名）表示，去年4月4日至5日姊夫需要到高雄出差，於是姊姊邀約她到家裡幫忙照顧她兒子和過夜。沒想到浴室裝設可透過手機遠端觀看的攝影鏡頭。當天晚上姊夫並使用手機APP「DU RECORDER」以遠距方式觀看。

小倩認為自己是個潔身自愛的未婚單身女性，想說姊夫要出差來幫忙照顧他兒子，卻趁機會利用姻親關係、完全藐視姊姊及小外甥的家人情感、信賴感。也因為偷錄影事件造成小倩精神崩潰，事發後仍相當受傷想到還是會哭泣；更嚴重影響生活及朋友交往狀態，這樣的痛苦記憶難以抹滅。

小倩更指控姊夫犯後無悔意，一再藉詞遮掩，當案件審理時忍受二度傷害，數度回想及看到自己被偷拍的私密影片，內心屈辱，難以言喻，更害怕遭偷拍影片外流，只要一瀏覽網路就心生擔憂。

新北地院經查認為，姊夫完全踐踏親屬間最基本的信任、友善關係，審酌小倩為舞蹈表演者名下有存款，而姊夫事發時讓妻子相當憤怒及傷心也已經協議離婚；名下有土地、房屋、股票投資，判判賠50萬元為適。

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