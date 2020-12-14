「你跳我就跳！」情侶交往4天鬧跳樓…她21F墜亡男友偷溜回家

▲女孩深夜從21層天井墜亡。（圖／翻攝自河南商報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一17歲女孩11月27日0時從一處社區大樓21層墜亡，身上只穿了內衣內褲。事後，認識僅4天的男友被逮捕，據男孩供述，那一晚他和女孩吵架了，兩個人分別站到兩個天井上欲跳樓，最後女孩跳了。男友沒跳，也沒有報警和施救，獨自離開了現場。就在去世前幾天，死者曾經跟朋友說，「想要找個男朋友，未來好好過日子。」

據《河南商報》報導，死者堂姐稱，「妹妹從小就和我們一起生活長大，我們的感情非常好，沒想到她就這樣走了，她才17歲，我們全家人希望知道真正的死因，到底是自己跳樓還是被人謀殺，我們相信警方會給我們一個真相。」

堂姐說，「今年11月28日，我們接到了來自武漢警方的電話，說我堂妹在11月27日0時左右從武漢市武昌區一大樓21層天井墜樓身亡。」收到死訊以後，她和家人立即趕往武漢。

當時，辦案警員透露，死者在事發前認識了一名21歲左右的男孩子。據男孩供述，那一晚他和女友吵架了，兩個人分別站到兩個天井上，都說要跳樓，最後女友跳樓了，自己卻沒跳。

但蹊蹺的是，社區住戶隔天早晨發現死者遺體時，發現她的身上只穿了內衣內褲。堂姐質疑，「武漢的夜裡那麼冷，為什麼只穿內衣內褲跳樓，我們難以理解，也讓我們更不相信那個男生的說法。」

▲女孩墜亡處。（圖／翻攝自河南商報）

堂姐強調，自己和妹妹從小一起長大，「她性格挺好的，不會想不開的，更不可能跳樓自殺，再說了堂妹和那個男的認識才4天，這個男的是不是騙財或者騙色才導致她從21樓摔下去？家屬對這些都不得而知，唯一知道的是，堂妹死的時候衣服褲子沒穿。」

因此，堂姐有很多疑惑，「妹妹一個人要去自殺，為什麼什麼都不穿？妹妹跳下樓了，如果男子是無辜的，他為什麼不當場報警？男子自稱男女朋友關係，妹妹已經去世了，現場只有他們2個人，他說的話可信嗎？」

她也透露，堂妹生於2003年7月，家裡還有一個妹妹，母親很早就離世，父親曾經入獄服刑。堂姐進一步說，2016年的某一天，堂妹和家人一起走在路上，忽然轉身衝上一輛等在街上的車，當時車子一下子就開走了。事後，家人瞭解到堂妹讀國中時認識了社會上的人，這次是被一個男生帶走了。

當時，家人立即報警，曾把女孩帶回家過一次，但沒幾天還是被對方溜走。堂姐表示，4年來，堂妹與家人聯繫很少，只有2018年回來過1天，以後就再也沒有見過，「我沒想到再次見到她時，竟然與她陰陽兩隔。」

妹妹出事以後，家人找到了她生前的一些朋友，從這些朋友處獲悉她這些年一直輾轉各地打工，過得非常辛苦。目前，涉案的男子已被逮捕，案件正在進一步調查當中。

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