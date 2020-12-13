　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百男搶認識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▲倪安自稱單身2個多月。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的女子穿蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，還準備白板寫下徵友條件。對此，她受訪表示，是因為不想聖誕節和跨年一個人過，而這兩天有超過百人加LINE好友詢問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

倪安在做網拍公仔 ，上班時間很彈性，自稱單身2個多月，她的板子寫下，「要男友，20歲以上，身高172以上，不要胖、帥哥佳、渣男退散。」而此另類行徑意外吸引大批民眾圍觀，大家紛紛拿起手機拍照；她雖被人群包圍，但依舊面露微笑，絲毫不畏懼旁人異樣眼光。

▼倪安坐在西門町街頭，公開徵男友。（圖／東森新聞）

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▲▼許多民眾駐足圍觀。（圖／東森新聞）

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

雖大多數民眾只是覺得新奇，圍觀討論，不過還真的有人送上一杯溫暖的手搖飲，要求合照加LINE。倪安受訪時表示，有試過交友軟體、PTT各種方法都沒有找到合適的對象，就覺得那就走上街頭試試看吧，主要是聖誕節和跨年不想要一個人過。

而這也是倪安連兩天坐在街頭徵友，她表示，LINE訊息一直跳出來，這兩天有超過百位加好友，訊息量太大了，還有人問可不可以發生關係。有經過的男性路人直呼，「我還滿有興趣的。」

▼有男性路人送上熱飲。（圖／東森新聞）

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▼倪安大方受訪。（圖／東森新聞）

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▼板子上寫「要男友，20歲以上，身高172以上，不要胖、帥哥佳、渣男退散。」（圖／東森新聞）

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

ET快訊
蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百
房仲無套毀掉她！人妻懷孕崩潰「慘被老公休了」 　展開恐怖復仇
今晚變天再轉雨！「入冬最低溫探12度」直逼冷氣團　下波還更強
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百男搶認識

30秒快速偵測登革熱　中正大學學生研發新型病毒檢測試劑

今年壓軸！雙子座流星雨明大爆發　「每小時最多可見150顆」

今晚變天再轉雨！「入冬最低溫探12度」直逼冷氣團　下波還更強

10萬暢銷書作家變洗車工！重新執筆「一句話要來回修」：還是想寫

滿滿人潮真的像出國！　「奇美聖誕週末」濃濃歐美風處處驚喜熱鬧好玩

人妻報仇偷吃夫「潤滑劑加辣椒」！他擠一坨衝進去...結局神展開

猴硐走山搶通進度曝光！林佳龍深夜鬆口「目標14日單線通車」

超強冷空氣來襲！入冬最低溫「急凍12度」時間點曝光

台鐵猴硐搶修9天！驚見岩盤「走山嚴重」　拚13日午夜前搶通

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

5566看許孟哲結婚紅包一定領最多　賈永婕結婚久了..提醒趙孟姿「享受現在」

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百男搶認識

30秒快速偵測登革熱　中正大學學生研發新型病毒檢測試劑

今年壓軸！雙子座流星雨明大爆發　「每小時最多可見150顆」

今晚變天再轉雨！「入冬最低溫探12度」直逼冷氣團　下波還更強

10萬暢銷書作家變洗車工！重新執筆「一句話要來回修」：還是想寫

滿滿人潮真的像出國！　「奇美聖誕週末」濃濃歐美風處處驚喜熱鬧好玩

人妻報仇偷吃夫「潤滑劑加辣椒」！他擠一坨衝進去...結局神展開

猴硐走山搶通進度曝光！林佳龍深夜鬆口「目標14日單線通車」

超強冷空氣來襲！入冬最低溫「急凍12度」時間點曝光

台鐵猴硐搶修9天！驚見岩盤「走山嚴重」　拚13日午夜前搶通

平均1個月7少女遭輪侵！　馬國警曝3大因素：今年比往年多

一咳嗽就漏尿！6旬婦 突然變不愛出門　全因尿失禁影響社交參與

台灣金融股符合「2存股要素」　億元教授：所以跌下來更要買

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！　Ella被爆「舊歌不敢唱」全刪光

突然森77！長頸鹿「爆衝」狂追遊覽車　遊客嚇歪：幾乎踩到車上

決心殺館長對話曝　寶和會槍擊前帶殺手探監：每個月都有拿到吧？

汪星人看《101忠狗》超入戲！　尾巴狂搖「汪汪」幫忙叫

運動中出現這些情況別硬撐！　小心都是身體在喊救命

以為在吃磁磚！IG爆紅「建築風」巧克力　口味奇特、每片都不一樣

生魚片、炒蝦無限吃！台南佛系火鍋　只要260免服務費爽嗑自助吧

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

生活熱門新聞

【心內話】為愛過勞死

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

人妻報仇偷吃夫「潤滑加辣椒」　結局神展開

蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　百男搶認識

冬兵睡覺怎保暖！「軍中最好裝備」曝光

今晚變天！入冬最低溫探12度直逼冷氣團　下波還更強

知名部落客「肺腺癌」病逝

冷空氣來襲　「急凍12度」時間點曝光

仿妝夭后37歲癌逝！遺言曝光3萬人哀悼

想當女職軍！過來人曝恐怖經歷：很後悔

暢銷作家轉職洗車工：還是想寫

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

奇美聖誕週末處處驚喜熱鬧好玩

米砂和孫安佐約砲墮胎想隱退　整型後重生進軍AV

更多熱門

相關新聞

男友1周遲到3天被開除！超母湯3點...網全勸分

男友1周遲到3天被開除！超母湯3點...網全勸分

一名女網友與男友相差13歲，原本兩人相處融洽，直到近期對方因為慣性遲到遭公司開除，加上平常一些行為，讓她突然醒悟，覺得這男人根本不值得依靠；而網友們看完也認為母湯，直呼「好廢的男友，都幾歲了還這樣，真可憐！」

高中生跳橋身亡！女友心碎「躺在遺體旁」陪伴

高中生跳橋身亡！女友心碎「躺在遺體旁」陪伴

拒戴罩闖捷運站　男推警下場慘

拒戴罩闖捷運站　男推警下場慘

「男友致命個性」比婆婆難搞還恐怖　她嚇分手

「男友致命個性」比婆婆難搞還恐怖　她嚇分手

她只出國2次！友狂翻IG炫耀：男友贊助

她只出國2次！友狂翻IG炫耀：男友贊助

關鍵字：

男友西門町

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

【心內話】為愛過勞死

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

台南擠滿「藍色喪屍」　車主哀嚎

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

徐乃麟嫁女兒痛哭！牽愛女手給新郎

「國光女神」Una結婚了！高顏值伴娘團曝光

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場
中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面