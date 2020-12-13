蘿莉塔女孩西門町徵「172cm以上帥男友」　LINE狂跳！百男搶認識

▲倪安自稱單身2個多月。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的女子穿蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，還準備白板寫下徵友條件。對此，她受訪表示，是因為不想聖誕節和跨年一個人過，而這兩天有超過百人加LINE好友詢問。

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倪安在做網拍公仔 ，上班時間很彈性，自稱單身2個多月，她的板子寫下，「要男友，20歲以上，身高172以上，不要胖、帥哥佳、渣男退散。」而此另類行徑意外吸引大批民眾圍觀，大家紛紛拿起手機拍照；她雖被人群包圍，但依舊面露微笑，絲毫不畏懼旁人異樣眼光。

▼倪安坐在西門町街頭，公開徵男友。（圖／東森新聞）

▲▼許多民眾駐足圍觀。（圖／東森新聞）

雖大多數民眾只是覺得新奇，圍觀討論，不過還真的有人送上一杯溫暖的手搖飲，要求合照加LINE。倪安受訪時表示，有試過交友軟體、PTT各種方法都沒有找到合適的對象，就覺得那就走上街頭試試看吧，主要是聖誕節和跨年不想要一個人過。

而這也是倪安連兩天坐在街頭徵友，她表示，LINE訊息一直跳出來，這兩天有超過百位加好友，訊息量太大了，還有人問可不可以發生關係。有經過的男性路人直呼，「我還滿有興趣的。」

▼有男性路人送上熱飲。（圖／東森新聞）



▼倪安大方受訪。（圖／東森新聞）

▼板子上寫「要男友，20歲以上，身高172以上，不要胖、帥哥佳、渣男退散。」（圖／東森新聞）