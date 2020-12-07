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高中生跳橋身亡！女友心碎「躺在遺體旁」陪伴　疑感情問題走絕路

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▲▼高中生疑似感情問題，墜橋身亡。（圖／翻攝自新聞頻道）

▲高中生疑似感情問題，墜橋身亡。（圖／翻攝自新聞頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友12月6日中午12點30分左右爆料，廣西南寧市中興大橋北有一人墜橋。據現場影片顯示，一名身穿校服的男生從橋上跳下，當場四肢變形慘死。事發後，有1男2女，共3名同伴坐在遺體旁哭泣。目擊者稱，一名女生哭癱，甚至躺在遺體旁邊，疑似是死者的女友。

據《新聞在線》報導，當天下午1點30左右，中興大橋北（南寧二橋北）現場駐足了許多人圍觀，警方已經在現場進行勘察取證。

從網友拍攝影片可以看到，1名男性同伴和另外1名女性同伴脫下外套，把衣服蓋到墜橋者身上。

▲▼高中生疑似感情問題，墜橋身亡。（圖／翻攝自新聞頻道）

▲同伴圍在遺體前哭泣。（圖／翻攝自新聞頻道）

據現場目擊者稱，男生墜橋疑似與感情問題有關，這3名同伴當中有一名女子疑似是墜橋者的女朋友。據悉，墜橋者年僅17歲，墜橋的時候身上還穿著高中校服。

目擊者遺憾表示，「當時那個男的跳下去，女生才下去陪著他，在他身邊一起躺著，很年輕，還穿校服的。」

救護車在男生墜橋後第一時間來到了現場，後來因為已經確定死亡便離開了。

目前，警方還在進一步調查中。

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