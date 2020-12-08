大13歲男友賴床「1周遲到3天」被開除！3行為超母湯...網全勸分

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友與男友相差13歲，原本兩人相處融洽，直到近期對方因為慣性遲到遭公司開除，加上平常一些行為，讓她突然醒悟，覺得這男人根本不值得依靠；而網友們看完也認為母湯，直呼「好廢的男友，都幾歲了還這樣，真可憐！」

「因為不夠上進而失去魅力。」女網友在dcard娓娓道來，起初因為男友體貼，和她又非常合得來，就默默走到了一塊，直到最近幾個月，對方被公司辭退後，她越來越覺得「這男人沒辦法依靠」。

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女網友提到，男友之所以被開除，是因為他無法自己起床，「一周幾乎有2-3天遲到，有時直接請半天假或1天假，而且我幾乎天天8點半叫他起床，但他老是睡回去，我常跟他說，我不是你媽媽，我是你女友，但他都會說聽不到鬧鐘，也想一起床就聽到我的聲音。」

不僅如此，男方很常會說出羨慕別人的話，她搖頭嘆，「羨慕誰的爸媽送了房子、羨慕誰升遷、羨慕我生在好家庭，我常跟他說每個人際遇不同，自己努力一點比較重要。每當他這樣，我只覺得怎麼跟一個廢物在一起，但是又很喜歡他，不想跟他分開。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

她接著說，「我跟他雖然年紀差很多，但打從一開始就是AA制，後來交往久了我父母問到這件事，對於我跟男友AA無法理解，還說他沒有肩膀，但我一直對這件事很不以為意，也沒跟他提及此事，但有次聊天不小心說出來，結果他給我的解決方式是，如果之後父母還有問到，就說錢都是他付的。」

一席話讓她徹底醒悟，「天啊，爸爸媽媽說的話好像是真的，我沒辦法跟這男的結婚，其實他真的對我蠻好的，但這些問題讓我沒辦法像以前一樣愛他。」

雖然內心糾結，原po最後還是選擇放手。對此，網友們也紛紛留言表示，「感覺妳值得更好的」、「感覺真的不太ok耶，從年紀來看，真的沒有什麼上進心」、「跟這種軟爛男，請不要奢望有未來」、「不能自己起床真的不行，偶爾真的很累聽不到鬧鐘就算了，都是成年人，不能對維持自己的日常生活負責嗎」、「都30了放棄吧，沒有成長空間」。