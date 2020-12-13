以前主張分清楚！她曝經驗「交往不AA男」很幸福：更願意為他花錢

▲原PO認為跟不AA制的男生在一起會比較幸福。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

關於情侶間的約會開銷，現在很多人都認為要主張AA制，不能都是男生出錢。但就有一位女網友提出不同觀點，在《Dcard》發文「和不AA制的男生在一起很幸福」，說她兩種男生都交往過，以前她也以為AA制才是正確的生存之道，可以實現男女平等，「但後來發現AA男女平等只存在童話中」，心得意外引發共鳴。

原PO文中表示，她2種男生都遇過，認為和不AA制的男友在一起，她可以很開心的買很多大衣、香水、保養品、日用品、有牌子的刮鬍刀等禮物給對方，因為自己省下來的錢會願意回報在男方身上，「我也樂於做家事多做一點，在他頭痛時幫他按摩。我會做飯給他吃幫他洗碗，享受當一個賢慧女人的感覺。」

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她就說，自己在跟AA男在一起的時候，會不想多買什麼貴重禮物送對方，因為根本就沒錢了，「想到我們開房間，房間錢一人一半的畫面，有時套套還是我買的、他沒準備的樣子，我就乾到爆……」原PO也說，AA制的情況，她根本不想煮飯，因為買食材還要算平分的錢，「也不想吃合菜，不好算錢，2個人都在想誰吃多了誰吃少了」，認為一切都在計算中渡過。

▲開房間的錢也要採AA制，讓女網友直呼「乾到爆」。（示意圖／資料照）

原PO感嘆道，她以前以為AA制是正確的生存之道，可以實現男女平等，但有的AA制是比傳統女性更慘，「AA制的大男人既要妳當一個溫柔體貼可愛的小女人，也要妳上得了床、下得了廚房和職場」，說傳統女性顧家至少還是男方付錢，如果AA制就什麼都沒有了，直呼「如果不AA就是台女，那我寧願當一個幸福的台女，也不要當可悲男權自助餐犧牲者」，大讚大部分對自己的女友大方的男生帥呆了。

貼文一出，就有人有同感，「認同妳說的最後一句，男人可以對自己小氣，但是千萬不能對自己的女人小氣」、「AA有點像是互相計較，感情最重要的是互相付出，而不是計較誰付出得多。自己大方，別人也會對妳大方」、「不管男女，會想著要AA的真的很煩，自以為的平等。」

不過也有網友認為，原PO講的也不一定是全部，「那女生可以選擇全出，那就不會有AA的問題產生」、「當然不可能全部AA什麼的，那也太小氣了吧？但反過來講也很難全部負擔，除非真的太有錢了」、「對我來說A不A真的是看對方給我的感覺，值不值得付出與讓我付出的甘不甘願而已」、「我的經驗是，只要我願意付出，對方也會盡力回報，感情就是互相自願的付出才能長久。」