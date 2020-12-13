任何疫苗若在港獲准緊急使用　林鄭月娥：願第一時間接種

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港近期又出現多起確診個案，特首林鄭月娥12日在臉書發文，在確保安全前提下將盡快為市民接種疫苗，「一如早前問責團隊鼓勵大家接種流感疫苗一樣，只要有任何一款新冠肺炎疫苗在香港核准作緊急使用，我和團隊會第一時間接種。」

《新華社》報導，林鄭月娥11日公佈香港特區政府採購疫苗進度，包括與兩間疫苗供應商達成協議，首批疫苗最快可於2021年1月抵港。她表示，希望盡快為香港民眾接種，但確保疫苗安全有效是先決條件，因此採購到的疫苗在使用前仍須完成必要的臨床試驗和可供緊急使用的批准。

林鄭月娥指出，不管疫苗來自什麼公司、用什麼技術、在哪裡生產，都必須經過專家評估，確認安全才能使用。

她引述世界衛生組織專家的說法，很多國家都對新冠肺炎疫苗有「緊急使用授權」的安排，但疫苗只會在完成第三期臨床試驗後，讓監管機構掌握有關疫苗成效和安全性數據，並確認疫苗生產方法和質量控制等符合要求後才會使用。

林鄭月娥強調，港府在疫苗接種之後會持續監察，讓疫苗安全性和有效性得到保證，至於外界很多關於疫苗的謠言，則呼籲外傳遞以科學實證為本的訊息。

▲林鄭月娥率團隊宣導接種疫苗。（圖／翻攝臉書：林鄭月娥）