蓬佩奧呼籲釋放黎智英　港律政司：企圖干預香港事務

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧在推特發文，呼籲港府釋放壹傳媒創辦人黎智英。對此，香港特區政府律政司12日回應，此行徑除了不尊重香港特區的司法制度，也損害法治精神，企圖干預屬於中華人民共和國內政的香港事務。

綜合港媒報導，律政司發言人指出，所有檢控工作均是嚴格按照法律進行，任何人都不應干涉或企圖干涉獨立的檢控決定。相關案件的司法程序尚在進行中，任何人都不適宜對案件作進一步評論。

發言人提到，對另一司法管轄區的高層官員公開要求撤銷控罪及立即釋放被告感到驚訝，「這些行徑除了不尊重香港特區的司法制度、損害法治精神之余，更企圖去干預屬於中華人民共和國內政的香港事務。」

發言人強調，檢控人員不受任何涉及調查、政治、傳媒、社群或個人的利益或陳述的因素影響，所有檢控決定是按可接納證據、適用法律和《檢控守則》而作出，不會有任何政治考慮。

發言人重申，若任何要求或聲明有意干涉由香港特區律政司主管的檢控決定和程序，或影響香港特區司法機構獨立進行審判，必定徒勞無功。

壹傳媒集團創辦人黎智英11日被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為港版國安法生效以來，遭到該罪名起訴的第一人。案件於12日在西九龍裁判法院開庭，黎智英被押後至明年4月16日再審，不准保釋。

▲港版國安法。（圖／路透）