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淡水西模禪寺開山祖師　西模詮公老和尚靈骨舍利安奉三芝真龍殿

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▲淡水西模禪寺開山祖師 西模詮公老和尚靈骨舍利奉安三芝真龍殿。（圖／淡水圓通山「西模禪寺」提供）

▲淡水西模禪寺開山祖師，西模詮公老和尚靈骨舍利安奉三芝真龍殿。（圖／淡水圓通山「西模禪寺」提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水圓通山「西模禪寺」的開山祖師西模詮公老和尚，生於江蘇省興化縣，年幼時即出家、26歲因國共關係隨軍隊來到臺灣，一生弘揚佛法奉獻佛門；創建淡水西模禪寺，以《百丈叢林要則》為依皈，供有緣同道安住修學，老和尚高齡87歲圓寂，13日上午9時於龍巖三芝真龍殿生命紀念館2F大殿，舉行靈骨舍利晉塔安奉大典。

大詮法師年僅10歲即隨從緣老和尚出家，取法號為「大明」，15歲到興化縣小南門外的圓通庵，拜在人稱佛教歷史學家的震華老法師門下，法號「大詮」，16歲進入竹林佛學院就讀，開始研究佛教各種學說、人生哲學及各宗派原由，26歲因國共關係隨軍隊到臺灣，仍隨緣應機在各地弘法。

▲淡水西模禪寺開山祖師 西模詮公老和尚靈骨舍利奉安三芝真龍殿。（圖／淡水圓通山「西模禪寺」提供）

▲西模詮公老和尚13日上午9時於龍巖三芝真龍殿生命紀念館2F大殿，舉行靈骨舍利晉塔安奉大典。

西模禪寺表示，首於新北市永和建立「圓通學舍」，後與龍巖結緣，自83年元月起主持真龍殿年度四大法會近20年，後於淡水創建圓通山『西模禪寺』。老法師為少數承襲中國正統佛教傳唱之佛門中人，經歷了小廟、叢林、佛學院，學習佛門儀軌及佛法奧義，養成佛門教相威儀。

西模禪寺說，幾10年來老法師的足跡幾乎踏遍世界各個角落，且於正統佛教的唱誦一門，尤有專精造詣，任憑社會千變萬化，老法師如實傳唱七十餘載。老和尚除唱誦獨到外，亦常受邀至國內外各大道場傳戒，擔任三師和尚。老人家行持風範 ，實足為我後輩學習楷模。

▲淡水西模禪寺開山祖師 西模詮公老和尚靈骨舍利奉安三芝真龍殿。（圖／淡水圓通山「西模禪寺」提供）

▲在莊嚴的寶鼎讚聲中，由孝徒慧芸、慧慈兩位法師，帶領信眾代表依序上香，表達對恩師追思感恩之心。

13日西模詮公老和尚晉塔奉安大典，禮請現任新北市佛教會理事長、十方學舍住持如乘大和尚、五股觀音山妙雲禪寺住持如觀法師、板橋淨土院住持自誠法師等三師主法，法會由士林慈願精舍住持真聞法師擔任維那領眾，四眾弟子共計數百人參加。在莊嚴的寶鼎讚聲中，由孝徒慧芸、慧慈兩位法師，帶領信眾代表依序上香，表達對恩師追思感恩之心。

會中如乘大法師說法，「人生幻化本無常，十年猶如夢一場，詮公早已歸西去，應將靈骨塔中藏」，接著在悅眾法師及主法和尚的引領之下，在莊嚴的佛號聲中，共同參與詮公老和舍靈骨舍利奉安儀式。西模詮公老和尚的塔位位於真龍殿8樓的家族塔位區，將老和尚靈骨安奉。四眾弟子依序將手中的供香，送至塔位前的傳爐中，對老和尚表達最終的致意，完成圓滿今天的晉塔奉安儀式。

▲淡水西模禪寺開山祖師 西模詮公老和尚靈骨舍利奉安三芝真龍殿。（圖／淡水圓通山「西模禪寺」提供）

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