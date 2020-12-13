當西方遇上道教文化擦出什麼火花？　黃偉哲邀請馬丁與李美潔體驗「攜西港」文化祭

▲台南市長黃偉哲邀請來自荷蘭的馬丁賀肯斯與來自英國的李美潔，前往八份開基姑媽宮，體驗台灣道教信仰文化，讓2人親自感受台灣民俗節慶的豐富熱鬧氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了替2021年西港刈香的第80香科熱身，這兩天西港香的起源地－八份開基姑媽宮盛大舉辦「攜西港」文化祭，黃偉哲市長12月12日親自到場代言外，更邀請來自荷蘭的馬丁賀肯斯與來自英國的李美潔，在13日下午前往體驗台灣道教信仰文化，讓來自西方的馬丁跟李美潔親自感受台灣民俗節慶的豐富又熱鬧的氛圍。

黃偉哲市長表示，台南作為眾神之都，廟宇、民俗祭典都是許多市民生活中的要事，更是台南珍貴的文化資產，所以特別安排馬丁跟李美潔這兩位西方人士造訪「攜西港」文化祭，就是希望透過這個難得的機會，能讓外賓親自體驗最道地的台南常民生活，同時也能欣賞到西港的傳統之美，尤其西港刈香到明年就要慶祝滿240年，也期盼在地代代傳承文化的用心，也能廣為台灣人、外國人所知。

馬丁跟李美潔一行人不僅進到廟內參拜、欣賞傳統廟宇建築，還體驗了結合西港重要藺草文化打造的全台唯一草蓆迷宮，在鯉魚公造型的迷宮陣內穿梭，他們都表示非常有趣。除此之外，他們也品嚐了以西港當地盛產的胡麻所製成的各類糕點，直呼美味！

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