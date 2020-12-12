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Martin Hurkens、Mary-Jess安平獻唱 黃偉哲：國際美聲搶先聽

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▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess，在市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess，在市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年台南市政府應耶誕跨年活動，再次邀到荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，以及譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess到台南表演，12日在台南市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱，現場觀眾貴賓搶先欣賞到天籟美聲，皆感到非常幸運。

▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess，在市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首度舉辦的「水水安平-2020國際河岸藝術節」以南應大學生的展演節目與體驗互動為主，展現出豐富的音樂、藝術表演節目。市長黃偉哲表示，感謝台南應用科大師生在藝術上的努力與成果，讓台南的藝術發展有非常耀眼的成績。市議員蔡筱薇、盧崑福、李啟維、沈震東皆到場共襄盛舉。

▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess，在市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日台南市長黃偉哲偕Martin Hurkens、Mary-Jess兩位歌手蒞臨現場，請兩位國際歌手為第一屆「水水安平-2020國際河岸藝術節」活動獻唱，Mary-Jess演唱曲目為「Did I Make the Most of Loving You」；而再度來到台南的Martin Hurkens 則演唱「To make you feel my love」，兩位歌手的美妙嗓音飄揚在安平運河，讓現場樂迷大飽耳福。

▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess，在市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身材嬌小的Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者，除古典與流行跨界外，也能演唱中文歌曲；去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」而受到廣大市民喜愛的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，在台南市長黃偉哲的盛情邀約下，今年也再度來到台南，兩位國際歌手12日傍晚將在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會演出；18日與國家交響樂團、王若琳共同演出「爵士樂無限」。

▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens，及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess，在市長黃偉哲陪同下，首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「水水安平-2020國際河岸藝術節」由台南應用科技大學藝術學院主辦、「台南聖教會」協辦，以南應大音樂系、美術系、舞蹈系、流行音樂系、漫畫系、餐飲系、美容系及學生社團的展演節目與體驗互動為主軸，動態內容有音樂演奏、舞蹈表演、流行音樂會、情境劇；靜態內容則安排手拉坏、版畫印刷、人像速寫、指甲彩繪、創意編髮及烘焙小點體驗⋯等攤位。除了動靜態豐富的活動內容外，還舉辦安平寫生比賽、攝影比賽及短詩比賽，透過比賽過程邀請民眾抒發對安平的印象，全心體會台南在地濃厚的藝術氣息。


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