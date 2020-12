Martin Hurkens、Mary-Jess安平獻唱 黃偉哲：國際美聲搶先聽

▲荷蘭美聲歌手Martin Hurkens,及英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess,在市長黃偉哲陪同下,首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱。(圖/記者林悅翻攝,下同)

記者林悅/台南報導

今年台南市政府應耶誕跨年活動,再次邀到荷蘭美聲歌手Martin Hurkens,以及譽為樂壇「超級瑪莉」的英國古典、流行跨界歌手Mary-Jess到台南表演,12日在台南市長黃偉哲陪同下,首度在「水水安平-2020國際河岸藝術節」為台南民眾搶先演唱,現場觀眾貴賓搶先欣賞到天籟美聲,皆感到非常幸運。

首度舉辦的「水水安平-2020國際河岸藝術節」以南應大學生的展演節目與體驗互動為主,展現出豐富的音樂、藝術表演節目。市長黃偉哲表示,感謝台南應用科大師生在藝術上的努力與成果,讓台南的藝術發展有非常耀眼的成績。市議員蔡筱薇、盧崑福、李啟維、沈震東皆到場共襄盛舉。

今日台南市長黃偉哲偕Martin Hurkens、Mary-Jess兩位歌手蒞臨現場,請兩位國際歌手為第一屆「水水安平-2020國際河岸藝術節」活動獻唱,Mary-Jess演唱曲目為「Did I Make the Most of Loving You」;而再度來到台南的Martin Hurkens 則演唱「To make you feel my love」,兩位歌手的美妙嗓音飄揚在安平運河,讓現場樂迷大飽耳福。

身材嬌小的Mary-Jess為熱播英國電視劇《唐頓莊園》主題曲Did I make the most of loving you的演唱者,除古典與流行跨界外,也能演唱中文歌曲;去年台南耶誕跨年活動演唱著名歌曲「You Raise Me Up」而受到廣大市民喜愛的荷蘭美聲歌手Martin Hurkens,在台南市長黃偉哲的盛情邀約下,今年也再度來到台南,兩位國際歌手12日傍晚將在新營文化中心廣場的耶誕點燈晚會演出;18日與國家交響樂團、王若琳共同演出「爵士樂無限」。

「水水安平-2020國際河岸藝術節」由台南應用科技大學藝術學院主辦、「台南聖教會」協辦,以南應大音樂系、美術系、舞蹈系、流行音樂系、漫畫系、餐飲系、美容系及學生社團的展演節目與體驗互動為主軸,動態內容有音樂演奏、舞蹈表演、流行音樂會、情境劇;靜態內容則安排手拉坏、版畫印刷、人像速寫、指甲彩繪、創意編髮及烘焙小點體驗⋯等攤位。除了動靜態豐富的活動內容外,還舉辦安平寫生比賽、攝影比賽及短詩比賽,透過比賽過程邀請民眾抒發對安平的印象,全心體會台南在地濃厚的藝術氣息。



