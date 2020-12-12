台南新營聖誕燈區點亮歡樂　黃偉哲力邀民眾來台南追天籟美聲暖過聖誕

▲「2020台南聖誕燈節正式點燈，市長黃偉哲親臨點燈儀式，並與荷蘭達人秀冠軍-馬丁•賀肯斯及英國古典美聲天后李美潔，和市民朋友們一同歡迎聖誕節的到來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚上正式點燈，市長黃偉哲親臨點燈儀式，並與荷蘭達人秀冠軍-馬丁•賀肯斯（Martin Hurkens）及英國古典美聲天后-李美潔（Mary-Jess Leaverland）和市民朋友們一同歡迎聖誕節的到來，黃偉哲熱情邀請全國朋友12月來台南歡慶聖誕及瘋跨年。





黃偉哲市長表示，很開心再次到新營文化中心點燈，希望馬丁先生和Mary-Jess悠揚的歌聲能讓市民朋友喜歡；未來新營的活動會越來越豐富多元，12月27日晚上在新營體育場有耶誕跨年演唱會，邀請五堅情、翁立友等許多知名歌手，還有煙火表演，歡迎大家一起來新營歡度聖誕。此外，18日晚上在永華市政中心西側廣場有國家交響樂團與Martin Hurkens、Mary-Jess及王若琳一起盛大演出，也歡迎大家一起來享受天籟美聲。





晚會表演於下午5時30分展開，由天主教台南教區安排黎明中學、伯利恆基金會、蘆葦啟智中心及越南、菲律賓新住民帶來精彩歌舞戲劇演出。眾所期待的點燈儀式，則於晚上6時30分在眾人開心倒數中點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道。





觀旅局長郭貞慧表示，此次新營文化中心廣場的聖誕樹，由雲林科技大學視覺傳達設計系師生以「童年的河流」為主題，用童玩及象徵記憶河流的光帶妝點創意聖誕樹，還特別配合剛整治完成的綠川水岸廊道佈置燈飾，並首度搭配資策會贊助的夢幻科技光雕投影秀，希望能透過神聖的點燈儀式及精彩晚會表演，使市民及遊客感受歡慶聖誕佳節的喜悅與祝福。



眾所期待的天籟美聲，首先由李美潔（Mary-Jess Leaverland）演唱「O Holy Night」及「Let It Go」，緊接著馬丁•賀肯斯（Martin Hurkens）於現場演唱「The Rose」與「月亮代表我的心」，讓在場市民朋友們驚喜歡呼，陶醉不已。



觀旅局指出，聖誕燈區點亮也象徵台南市邁入聖誕月，全市的聖誕系列活動將一一展開，如海安路、火車站前商圈、藍晒圖文創園區、大遠百等各商圈百貨，也紛紛推出聖誕活動，百花齊放。





觀旅局也即將於12月19、20日及26、27日連續兩個週末，在河樂廣場金華路以西區域舉辦「HO趣啦！聖誕市集」活動，現場結合40攤的台南選物、聖誕美食小吃，帶給大家最歡樂的聖誕週末。另外還有千人彩繪聖誕椪餅和薑餅人的免費體驗活動，搭配多樣藝文表演，包含百萬流量YouTube團體「我們our channel」、台南本土嘻哈歌手「阿雞GLOJ」進行演出，讓古都聖誕嗨到最高點。





不容錯過的還有12月24日聖誕夜在新營鐵道地景公園及運河河樂燈區、新營文化中心燈區聖誕樹旁舉辦快閃報佳音活動，讓台南12月都充滿濃濃聖誕祝福氛圍。



12日聖誕點燈活動，包括觀旅局長郭貞慧、天主教台南教區主教李若望、新營區長魏文貴、雲科大視傳系教授黃雅玲、立委賴惠員及市議員蔡育輝等各界貴賓與市民鄉親一同歡喜見證聖誕樹點亮璀璨的週末夜。



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