台南「2元水餃、25元米糕」超便宜原因曝　在地人：觀光客別來

▲水餃一顆只要2塊到2塊5，相當便宜。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

「美食之都」台南東西好吃價格又親民，當地人愛吃的無名米糕一碗才25元，跟附近的名店一碗40元差了近一半。店家說，店面是親戚提供，沒有店租壓力。另外，一間在地人常吃的麵店，店面也是自己的，省掉租金，一顆水餃只要2塊錢。

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直擊下午2時多，明明不是午餐時間，店外一堆人等著入座吃米糕。一名客人說，小碗才20元超級便宜。另一名從新竹慕名而來的觀光客表示，新竹至少都賣40多元吧。在地人也稱讚，這家米糕平價又好吃。

▲▼一碗只要25元的米糕吸引許多老饕。（圖／東森新聞）

原來米糕店面是親戚免費提供，才能賣這麼便宜。來到另一間傳到第四代的國宴米糕，類似的一碗米糕賣40元，聽到同行賣25元，年輕老闆也意外直呼，可能是薄利多銷，不然現在米、豬肉和花生都漲價，加上房租和人事成本，除非店家房子是自己的。

沒店租壓力的還有一間麵店，員工也都自己人，價目表一看真的有夠便宜，水餃一顆2塊到2塊5，份量還不小，蛋花湯也只要10元 ，客人多半在地人。一名居民說，有些賣觀光客的店家就滿貴的，這裡可能觀光客比較不知道，在地人才會來，希望觀光客不要來。而觀光客愛去吃的水餃店，水餃一顆也才賣4元，和北部比也是相當便宜。

▼水餃只賣2元，台南人說，希望觀光客別來。（圖／東森新聞）