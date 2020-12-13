台南蕭壠文化園區　耶誕跨年親子歡樂嘉年華熱情登場

▲台南2021耶誕跨年系列活動，13日移師蕭壠文化園區，超過7000位民眾湧入參加親子歡樂嘉年華，市長黃偉哲等人與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2021耶誕跨年系列活動，13日移師蕭壠文化園區，現場有超過7000位民眾湧入參加親子歡樂嘉年華，大小朋友玩得不亦樂乎，還有唯一受到日本飛行船劇團認證的「銀河谷音劇團」，演出「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」。

台南市長黃偉哲也現身發送禮物給小朋友，並與荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)及來自英國的「超級瑪莉」李美潔(Mary Jess)一起逛活動攤位，與現場民眾熱情互動，開心度過悠閒又精彩的週日午後。黃偉哲市長感謝親自出席這場活動的立委郭國文及市議員蔡蘇秋金，協助爭取經費舉辦耶誕跨年系列活動。

有別於過去跨年活動只在特定區域辦一場，台南市政府把耶誕跨年系列活動分散在多個地區，包括麻豆、佳里、新營及城區等等，藉著舉辦許多活動來減少區域邊緣化問題，多樣的活動讓不同年齡層民眾都喜歡。12月可說是台南的耶誕跨年月，歡迎全國民眾多來台南走走逛逛及吃美食。

黃偉哲並特別邀請住在台南溪北及周邊地區的朋友，12月27日星期日，一起來參加在新營體育場舉辦的青春流行夜，屆時將有五堅情（陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒）、柯泯薰、Spark、翁立友、大支等歌手接力演出。

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