基隆光華路地震前山坡崩落　慘砸中5車電塔傾倒...部分住戶停電

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區光華路15巷地震前，有一處山坡地大量落石坍方恐危及電塔，落石砸中5部轎車，並造成附近住戶停電。基隆市議員宋瑋莉表示，接獲通報迅速趕抵現場，驚見整個山坡崩落，長約30多公尺，已聯絡相關單位趕至現場搶修，民眾請盡量不要經過此路段。

▲基隆光華路地震前山坡崩落，慘砸中5車電塔傾倒。（圖／基隆市議員宋瑋莉提供，下同）

基隆市議員宋瑋莉說，因連日大雨10日晚間9時15分，光華路一處30公尺擋土牆整個崩坍下來，整個山坡崩落，長約30多公尺，目前零星落石還不斷掉落，還有2支電塔在上頭，恐危及附近電塔，目前此路段非常危險，已聯絡相關單位趕至現場搶修，民眾請盡量不要經過此路段。

台灣地區10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7級的地震，全台都有明顯搖晃感受，北北基平均震度4級。基隆市議員莊敬聖表示，光華路15巷坍方，落石壓損5部轎車，造成附近地區停電，中華路、通明街等，目前電路移轉送電區域，通明街、復旦路、中華路等，請注意安全。

10日晚間基隆市中山區停電事故，經確認為21時04分因山壁崩塌，台電協和幹線#1至#5電桿倒塌。基隆市中山區一帶有1770戶停電，台電人員獲報後，立即赴現場查修，於21時25分先復電1296戶，22時25分轉供後已全部復電。

▲基隆市議員宋瑋莉表示，接獲通報趕抵現場，驚見整個山坡崩落，長約30多公尺。

▲光華路15巷坍方，落石壓損5部轎車，造成附近地區停電。

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