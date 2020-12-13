基隆美猴橋遺留一雙男拖鞋　警消河面搜救7次、下水搜3次找嘸人

▲基隆美猴橋遺留一雙男拖鞋，警消河面搜救7次、下水搜3次，仍找不到人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名40多歲戴姓男子13日凌晨與母親通了電話，疑似產生口角，向妻子說要外出，妻子發現丈夫有留下字條，感覺不對勁衝出門外，丈夫已搭車離去，戴妻趕緊向警方求助，警方沿線擴大調閱監視器，發現戴男在美猴橋附近出現，警方趕到現場發現戴男拖鞋，懷疑他跳河，並趕緊通報消防局派員搜救，河面搜索7次、下水搜救3次至今仍未發現。【14:20更新】東八碼頭上午發現一具男性遺體，經比對後確認死者為戴姓男子，警方已報請檢察官相驗。

據了解，戴姓男子13日凌晨與母親通電話後，疑似被母親唸幾句，雙方產生口角，向妻子表示要外出，戴妻發現丈夫有留字條，趕緊追出家門，見丈夫已搭計程車離去；用手機電話聯繫丈夫都不接，擔心丈夫會出事，戴妻到轄區基隆警東光派出所報案，向警方求助協尋。

警方獲報後，依照戴妻所提供時間及地點，立刻沿線擴大調閱監視器畫面，後來發現戴男的身影，曾出現在美猴橋附近（信一路與義三路口），警方帶著戴妻一同前往查看，只發現一雙拖鞋，戴妻說是她先生的。

警方立刻通報119請基隆消防局派員前往現場搜救；直至今至中午已經於河面搜索7次，並派潛水人員下水搜救3次，目前仍未發現戴男蹤跡。消防人員將持續搜索，警方也會持續調閱監視器畫面查看，持續追蹤戴男蹤跡。

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