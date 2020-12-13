新竹男闖中橫管制站失蹤38天　25人搜救團隊今持續搜索

▲警方及民間搜救團隊今早持續前往搜救 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

新竹縣37歲男子邱聖哲，11月6日傍晚不明原因騎機車硬闖中橫公路臨37便道的德基管制站，遭管制人員攔阻後在谷關端隧道口棄車後疑似滑落百米深的山崖，失蹤至今已是第38天，警方及民間搜救團隊仍不放棄，今早持續前往搜救。

和平警分局表示，11月6日下午5時28分許，邱男騎乘機車闖入台8臨37線中橫便道德基管制站管制區，該管制站駐守人員上前勸阻未果，即通知另1名由谷關返回德基途中的管制站人員，並在中橫便道21公里處下車攔阻，卻遭邱男衝撞受傷，邱民繼續往谷關方向行駛，該管制人員遂開車尾隨，預防邱男因擅闖管制區發生危險，谷關管制站接獲通知隨即派1車3人前往中橫便道1.7公里處隧道口攔阻，並通報和平警分局谷關派出所。

警方抵達現場後，據管制站人員陳述，邱男在隧道口遭攔阻後跑進隧道，隨後驅車沿線搜尋未果，返回中橫便道1.3公里隧道口下車尋找時，聽到草叢有滑動的聲音，懷疑邱滑落溪谷，並以探照燈照向邊坡搜尋未果，員警立即打119通報，員警、消防搜救人員及管制站人員計18人開始搜救。後續警方訪談管制站人員釐清事發經過，並進行證據保全、現場模擬、採證送驗等調查工作。

和平警分局指出，雖然全案已進入司法程序，和平警分局谷關派出所王繼生及民間搜救團隊至今仍未放棄，13日由多個團體組成的搜救團隊25人，早上在谷關派出所集結，分析研判搜尋地點後，由王繼生任務分工後前往搜尋，家屬也到場感謝搜救團隊及員警不放棄協助。

日前，和平警分局也接獲民眾提供照片，發現疑似失蹤的邱男出現在豐原市區一處小公園，經員警提供照片給家屬指認，家屬認為衣服與鞋子極為相似，立即派員前往公園附近尋找監視器畫面，經調閱過濾多處監視器，最終發現是1名潘姓新住民。

和平警分局呼籲，如有發現疑似邱男的線索請聯繫谷關派出所或家屬，希望能早日尋獲。

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