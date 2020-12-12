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台中30萬黃牌重機「撞救護車」！22歲騎士噴飛昏迷　驚悚畫面曝光

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記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

台中市潭子區一輛救護車12日下午載傷患到慈濟醫院，不料行經豐興路二段、潭興路一段路口時，與一輛黃牌重機發生碰撞，導致22歲呂姓男騎士一度昏迷。目前初步調查重機綠燈直行，疑似煞車不及，撞上鳴笛通過的救護車。

頭家分隊32歲洪姓隊員12日駕駛救護車，協助載送一名女性患者前往慈濟醫院就醫，結果車輛行經豐興路二段與潭興路口時，與騎乘黃牌重機的呂姓騎士發生碰撞，擋風玻璃應聲碎裂，現場零件散落一地。

▲▼台中救護車、重機車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲救護車左側車頭受損，重機碎片散落一地。（圖／記者李忠憲翻攝）

稍早曝光的路口監視器可見，當時救護車鳴笛行駛在豐興路內側車道，燈號顯示為紅燈，後來見前方車輛禮讓，便減速駛出路口，不料一輛重機從潭興路方向駛來，與救護車左側車頭碰撞，導致呂姓騎士向前噴飛好幾公尺，當場意識不清。

消防局獲報後，立即加派2輛救護車，將呂姓騎士、原先女患者雙雙送往慈濟醫院救治。經檢查，呂男右眼血腫、右手前臂5公分撕裂傷、左腳擦傷，所幸送醫救治後恢復意識，暫無生命危險。

▲▼台中救護車、重機車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲救護車一出路口，立即與左側駛來的重機發生碰撞。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

不過，要價近30萬元的重機嚴重受損，鋁圈、把手、前叉、三角台、水箱及大燈慘不忍睹，原廠維修費恐上看7萬元。

大雅分局潭子交通小隊長何永豐表示，救護車有鳴笛並開啟警示燈，事後有依規定對雙方實施酒測，但確切肇事責任歸屬，還有待進一步釐清。

▲▼台中救護車、重機車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中救護車、重機車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中救護車、重機車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中救護車、重機車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

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