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青山宮翻版！南投五福宮遶境「煙火放到深夜+大量垃圾」引爆民怨

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▲▼埔里五福宮廟會。（圖／民眾提供）

▲繞境活動直至翌日清晨1時許都還在放煙火，影響居民安寧。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

艋舺青山宮翻版？南投縣埔里鎮五福宮法信壇12日舉辦遶境活動，各種活動從當日上午沿續至13日凌晨2時許，直至深夜都還在放煙火、鞭炮，影響居民安寧，市區內還一度停電，有民眾懷疑是煙火燒到電線或變電箱所導致，且活動後沿街遺留不少垃圾，民眾怨聲載道。埔里警方、消防局及鎮公所事後分別依社維法、煙火管制條例、廢棄物清理法開單裁罰。

南投縣埔里鎮為期7天的祈安清醮法會甫結束，五福宮法信壇12日為迎接神轎回鑾，舉辦鑑醮祈福遶境活動，宮方也在事前就在網路公告要求參與的轎班以及藝陣人員，於活動中須保持禮貌及秩序，也不要隨意丟棄垃圾，並安排清潔班在陣頭隊伍後方維持環境。

儘管繞境活動在白天時都還能維持秩序及清潔，但到了夜晚似乎完全變了樣。由於參與的陣頭人數太多，且有不少都是來自外地，宮方無法完全管控，隊伍行進速度拖緩，有民眾發現家門口被吐了檳榔汁、街道被留了大量垃圾，更誇張的是，甚至還有人在門外道路上隨意小便。

▲▼埔里五福宮廟會。（圖／民眾提供）

▲▼陣頭沿途留下大量垃圾。

▲▼埔里五福宮廟會。（圖／民眾提供）

最讓居民無法忍受的是，活動直至深夜1時許都還在燃放煙火，轟隆作響的炮聲使人無法入睡，相當擾人。另外，埔里鎮宏仁國中附近的社區還一度停電，居民質疑是煙火燒到電線或變電箱才導致，種種脫序行為，讓居民紛紛湧入臉書社團《埔里人》抱怨，怒批該活動根本是台北青山宮遶境活動的翻版。

▲▼埔里五福宮廟會。（圖／民眾提供）

▲社區一度停電，居民懷疑是煙火燒到電線或變電箱導致。

繞境帶來的困擾讓居民怒氣難消，今日再至鎮公所、鎮長廖志城的臉書大罵。廖志城表示，昨天的一場遶境活動，對埔里鎮民造成生活上很大的干擾與困擾，第一時間已跟主辦單位告知，要求立即改善，埔里鎮公所基於南投縣政府地方自治法規定，針對機關團體申請路權，基本上便民服務都會核定准許，但昨天相關遶境爭議行為，包含集會遊行、煙火施放、違規佔用馬路、人員隨地便溺等等行為，將建請主管機關認定裁罰。

廖志城說，垃圾隨意丟置情況，埔里鎮公所清潔隊也已經開出罰單，往後針對有不良紀錄之宮廟之遶境路權申請，從嚴審核，且已經要求宮廟團體負起善後責任，他強調，「期盼相關活動，不再發生類似脫序情況或行為！！」

埔里警分局今日也對五福宮負責人依違法秩序維護法、逾時使用道路開罰；南投縣消防局則依違法煙火管制條例，依規處3萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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