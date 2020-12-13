全團2萬4千歳！台東銀髪族「遠足趣」　97歲阿公開心走

▲台東卑南鄉320位長輩浩浩蕩蕩出遊。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東卑南鄉鄉長許文獻日前當起一日導遊，帶著各村約320位平均高齡80歲的長者前往初鹿、關山地區遠足，這些長輩們來自於卑南鄉的八個文化健康站與三個老人日托站，參加的長輩最高齡是現年97歲歐陽中先生，而90歲以上長者達11位，全團總年齡約24000歲，許鄉長因此笑稱自己是萬萬歲團團長。老人家們雖然行較為不便，但難得出門踏青都非常開心。

▲鄉長許文獻充當「萬歲團」一日導遊。

許文獻表示鄉內文健站獲頒「109年度原住民部落長者運動暨延緩失能照護團隊」，為犒賞辛苦的工作人員並鼓勵長者撥空常到文健站、日托站，特於一般課程外安排遠足踏青活動，讓長輩們出門透透氣並交流情誼，這個戶外課程大家都很興奮，從下車起合照、歡笑聲不絕於耳，反應相當良好，若能確保安全無虞未來將考慮定期舉辦。

▲豐盛又健康的中餐。

為維護長者們的安全，此次活動除了各站既有的督導與志工外，特別商請了臺東大學20位學生志工協助長輩，從上車下車到如廁用餐全程陪同。

▲▼隊伍來到初鹿牧場和關山親水公園。

高齡健康與照護管理原住民專班助理教授陳育嫺說，有對長輩青光眼失明，因子女都在外地，幾十年來從沒到過初鹿牧場，這次在志工同學的協助下來到期待許久的地方，聞到了大地與香草的味道，更坐上許久沒摸過的鞦韆，令他們非常感動，返家前特別留下地址，邀請志工同學與教授務必擇日到他家吃飯做客，讓同學感受到志工最珍貴的回饋。

今年卑南鄉文化健康站榮獲「109年度原住民部落長者運動暨延緩失能照護團榮獲團隊」團隊優等獎計有東興文健站；甲等獎利嘉文健站、莿桐文健站。榮獲「109年度台灣東縣文化健康站創意運動課程競賽」優甲獎為莿桐文化健康站黃美江照顧服務員。「109年延緩失能方案暨原住民社會福利業務聯合宣導活動單位創意進場精神總錦標』第四名為泰安文健站。

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