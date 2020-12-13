影／主宰全球的新冠病毒株是「第6型」　莊人祥：可能是個好消息

記者嚴云岑／台北報導

中研院「跨領域研究團隊」針對新型冠狀病毒基因變異進行研究，發現主宰全球的主要病毒株類型為第6型。指揮中心發言人莊人祥表示，該項研究牽涉到未來疫苗發展是否有效，目前看來全球都是同一株在流行，「可能是個好消息」。

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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中研院研發現，與新型冠狀病毒株參考序列（MN908947）相比，在241T、3037T、14408T、23403G四個核苷酸位點都發生變異的第6型，從今年4月已成為全球最主要的病毒株類型。

被問及該研究對之後疫情是否有影響？莊人祥回應，這份研究顯示，目前全球感染的都是第六型，但如果之後有大量突變的話，可能就不會是這樣。

而流行的病毒型別，牽涉到未來對於疫苗發展到底有沒有效，是否有人感染後再度感染，不過目前看起來都是同一株在流行，「可能是個好消息」，但未來會不會持續下去，目前還不清楚。

指揮中心今（13）日公佈的3例境外移入個案，均為印尼籍，分別為20多歲籍男性船員，以及20多歲、30多歲女性移工。由於許多印尼籍移工在持陰性證明入境後仍確診，莊人祥表示，將規劃請外館代為尋找具公信力的印尼檢驗機構，未來移工入境持的陰性證明，都需經認證機構採檢才有效。