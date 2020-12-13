日本振興旅遊急煞車！第3波疫情大爆發　傳排除東京名古屋

▲中央政府正在協調將東京都暫時排除在Go To Travel適用範圍內。（圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本政府為提振受到疫情影響甚鉅的觀光旅遊業，日前推動Go To Travel（去旅行）振興方案，不過由於疫情全境擴散，傳出繼札幌市與大阪市後，東京都及名古屋市也可能被排除。

日本朝日新聞報導，中央政府正在協調將東京都暫時排除在Go To Travel適用範圍內，日本經濟再生擔當大臣西村康稔今天下午將和東京都知事小池百合子商議此事。

西村上午在電視節目上表示，希望跟個別知事協商，今天下午也會對談，將基於知事的想法來做出中央政府最後判斷。

TBS電視台報導，日本政府目前除了延長大阪市與札幌市的排除適用期間，也已開始檢討是否將名古屋市納入排除適用。

首相菅義偉今天傍晚將和西村等相關部會首長商議，預料將於預訂14日舉行的防疫對策會議上，公布相關因應作為。

日本經濟新聞報導，西村表示，將針對疫情擴大的北海道、首都圈（以東京都為首的都會區）、中部圈（以名古屋市為首的都會區）及關西圈（包括京阪神在內都會區）4大區域，全力採取防疫對策。

西村談到Go To Travel時表示，政府防疫對策分科委員會已提出建議，針對上述4大區域必須要提出因應措施。

至於東京都及名古屋市是否會被排除在適用範圍內，西村說，會再持續跟個別知事協商。

但西村否認將全面暫停Go To Travel，他說，例如島根縣民與鳥取縣民相互往來，不會有染疫的高風險。鳥取縣累計病例數僅67例，是日本疫情最輕微的縣；島根縣累計病例數也僅165例，是倒數第3輕微的縣。

日本放送協會（NHK）報導，西村說，最近幾天疫情都出現創新高紀錄的情況，政府抱持極其強烈危機感因應疫情發展。

他說，這個週末也跟疫情擴大地區的知事緊密合作，大家都認為有必要進一步強化防疫對策。

西村說，分科委員會認為有必要採取因應第3階段對策的地區，包括北海道、首都圈、中部圈及關西圈，政府會盡全力在這4個區域採取防疫對策。

日本境內疫情進入11月已呈現「第3波」感染形勢，在醫療專家及在野黨人士間，當時已出現包括Go To Travel在內的Go To Campaign是疫情擴散「元凶」的批評。

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