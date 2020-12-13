▲印尼移工陰性入境頻確診，莊人祥：規劃需至「外館認證機構」採檢。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（13）日新增3例境外移入個案，全為印尼籍，分別為1船員、2移工，其中2人持登機前核酸檢驗（PCR）陰性證明入境仍確診。指揮中心發言人莊人祥表示，會請外館代為尋找具公信力的印尼檢驗機構，未來移工入境持的陰性證明，都需經認證機構採檢才有效。

指揮中心公佈的3例境外移入個案分別為20多歲籍男性船員，以及20多歲、30多歲女性移工。新冠肺炎迄今累積736例確診，分別為644例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、606人解除隔離、123人住院隔離中。

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莊人祥說，今日確診的20多歲船員（案735）是在11月24日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗報告，12月10日檢驗期滿後自費採檢確診，CT值30，衛生單位匡列6名接觸者進行自主健康管理。

20多歲女性移工（案736）是在11月28日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無症狀，12月4日進行入境一週採檢為陰性，12月10日曾出現腹脹、嘔吐症狀，12月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診，CT值27。由於個案可傳染期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

案737為印尼籍30多歲女性移工，11月25日來臺工作，11月23日曾於當地檢驗陰性，但入境時未檢附報告，入境迄今無症狀。11月28日及12月8日於集中檢疫所兩次採檢陰性，12月10日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已初步匡列接觸者9人，其中2人列居家隔離，7人列自主健康管理。

莊人祥表示，CT值超過30代表感染時間長，可能就在入境前就感染，感染後期時陰時陽難以檢出。案736則可能是登機前正處於潛伏期，來台在居家檢疫或集中檢疫才發病，所以才會出現CT值較低的情況。