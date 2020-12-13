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快訊／新冠境外移入再+3！全是印尼籍　2人檢疫期滿採檢確診

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記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，均為印尼籍。指揮中心發言人莊人祥表示，確診3人中，有一名印尼籍男性船員與2名印尼籍女性移工，有2人是檢疫期滿採檢確診。

莊人祥表示，案735為印尼籍20多歲男性，今年11月24日來臺擔任船員，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月9日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，12月10日由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者共6人，因有適當防護，列為自主健康管理。

案736為印尼籍20多歲女性移工，11月28日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無症狀，12月4日進行入境一週採檢為陰性，12月10日曾出現腹脹、嘔吐症狀，12月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

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案737為印尼籍30多歲女性移工，11月25日來臺工作，11月23日曾於當地檢驗陰性，但入境時未檢附報告，入境迄今無症狀。11月28日及12月8日於集中檢疫所兩次採檢陰性，12月10日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已初步匡列接觸者9人，其中2人列居家隔離，7人列自主健康管理。

根據指揮中心統計，國內目前累計736例確診，分別為644例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、601人解除隔離，其餘住院隔離中。

近日印尼籍移工確診案例頻傳，指揮中心11月30日宣佈，自12月4日至17日止，暫停引進印尼籍移工來台工作兩週，屆時再視當地疫情評估是否自12月18日起減半印尼移工每週入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

指揮官陳時中上午出席北醫大「國際醫療高峰會論壇」，會後接受媒體堵訪時表示，會在這幾天進一步討論是否有條件開放印尼籍移工入境，因應最迫切需要。由於不少移工都是期滿後採檢確診，陳時中也表示，陰陰陽陽狀況一直存在，印尼籍移工因為陽性機率高，才會進行檢疫期滿後採檢，達到雙重保護之效。

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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