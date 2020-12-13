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稻米產銷契作集團產區推動15年　達77處2.76萬公頃

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▲▼農糧署推動稻米產銷契作集團產區15年達77處契作2.76萬公頃。（圖／農糧署提供）

▲農糧署推動稻米產銷契作集團產區15年達77處契作2.76萬公頃。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

為提升國產稻米品牌價值與內外銷競爭力，農糧署自民國94年起推動建置稻米產銷契作集團產區，並依產業現況滾動調整，現今規模已大幅提升，由民國94年成立27個集團產區契作5,115公頃，至今年已達77處契作2.76萬公頃。

農糧署說明，為提升國產稻米品質，並增加農民收益，自94年起輔導具品牌及行銷能力之糧食業者與農民契作，結合產業鏈之生產、倉儲、加工及銷售等環節，推動產銷一元化，稻米產銷契作集團產區集中育苗、辦理農藥、肥料等生產資材統一採購，並由政府輔導導入各項安全驗證。

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農糧署指出，今年建置77處稻米產銷契作集團產區，共計有9,807名農友參與契作，全年2期作契作土地面積共2.76萬公頃，並積極配合政策導入產銷履歷驗證，其中已有44家取得產銷履歷驗證，驗證農地面積12,296公頃，全年2期作驗證累計面積達21,722公頃，佔集團產區契作土地面積80%以上，建構國產稻米安心及安全形象，突顯稻米產區及品牌特色，並提升國內、外銷售競爭力。

▲▼農糧署推動稻米產銷契作集團產區15年達77處契作2.76萬公頃。（圖／農糧署提供）

▲農糧署選出5家績優營運主體。（圖／農糧署提供）

農糧署為鼓勵稻米產銷契作集團產區強化品質管理及產地品牌行銷，今年針對契作執行成效、政策配合度、品牌推動成效、報名參加精饌米獎成績及於通路販售之米製加工產品成果等項目，選出5家績優營運主體，分別為壽米屋企業有限公司、花蓮縣富里鄉農會、億東企業股份有限公司（竹塘產區）、宇進實業股份有限公司及梓園碾米工廠有限公司。

另外有11家優良營運主體獲獎，農糧署表示，經營團隊除提高與稻農之契作價格，並透過導入安全標準化品質管理作業，生產安全、優質之稻榖原料，佐以現代化品牌經營行銷理念，帶動國內稻米產業往優質、高品質方向發展，不僅品牌優質形象深獲消費者肯定，也有助拓展國產米內、外銷市場。

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