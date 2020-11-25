嘉南一期稻停灌措施出爐！供農民2選1：這樣做每公頃補償9.3萬

▲水情持續吃緊，嘉南明年一期稻作確定停灌。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

旱災中央災害應變中心今（25日）第三次工作會報宣布，嘉南地區明年一期稻作停灌。農委會主委陳吉仲下午開「因應水情嚴峻 嘉南地區110年第一期作停灌配套措施」記者會說明，此次將分兩種樣態補償。

今年颱風生成數少，至今沒颱風侵台，可能創1964年紀錄，也就是56年來首次沒颱風影響台灣，且6-10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情相當嚴峻。農委會10月14日先是宣布桃竹苗地區1萬9千公頃農田實施停灌，祭出號稱史上最高補償措施，更嚴重的是，明年一期水稻也確定受到衝擊。

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經濟部長王美花在應變中心提到，嘉南地區2個水庫目前水量是1億7千公噸，明年若要灌溉1萬8千公頃農田，要有2億3千萬公噸的水，就算水庫全給農業用，灌溉到4月中旬就沒水，決議停灌是「不得已的決定」。農田水利署署長蔡昇甫日前表示，水情相對嚴峻的有台南、嘉義、台中和苗栗、新竹、桃園六縣市，決策是否停灌等措施，南部會比較早，產業鍊通通都考慮下，11月底是適當的決策點，中、北部決策時間點則是12月下旬。

▲王美花表示，決議停灌是「不得已的決定」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農委會說明，目前依時序南部地區已進入枯水期，未來降雨情勢不甚樂觀，評估以目前曾文-烏山頭水庫蓄水量無法滿足嘉南地區明年第1期作，為使農民損失減到最小，嘉南地區曾文-烏山頭水庫灌區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，給予受影響農民及相關產業最大的照顧。

農委會指出，此次停灌補償對象為公告停灌範圍內之實際耕作者及受影響之相關產業業者；補償態樣分為︰停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。農民可自行選擇辦理。

▲農委會「因應水情嚴峻 嘉南地區110年第一期作停灌配套措施」記者會。（圖／翻攝農委會臉書）



另外，農委會進一步表示，針對此次受停灌影響之相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，已提供相關輔導配套措施，如有其他受停灌影響之相關產業，如糧食倉儲、碾米、運輸等業者，依其實際損害程度，給予適當補償；倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。

蔡昇甫補充說明，桃竹苗二期稻停灌補償預算約20億（約2.6萬位農民）。明年雲嘉南一期稻停灌補償預算最多不會超過約19億（約2萬餘人）。