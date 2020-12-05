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中國糧食吃緊！30年來「首度」進口印度米　一次買10萬噸

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▲▼農夫,稻米,稻田,農田,務農,收割,大米,農業。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度官員證實，中國近30年以來將首度進口印度稻米。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

2020年受新冠疫情與洪水影響，中國稻穀作物減產幅度高達3成，導致儘管中印矛盾目前尚未趨緩，官方仍不得不從印度進口稻米，據了解，這是中國近30年以來第一次向印度購買米糧。然而，隨著需求量增加，印度稻米的出口價格本周也呈現上漲。

根據路透社報導，中國稻米今年受疫情影響產量緊縮，有陸媒估算，減產幅度至少達到3成，由於泰國、緬甸與越南遭遇多次天災，稻米供應趨緊，加上印度政府減價折扣，使得印度稻米的每噸報價比其他國家至少便宜了30美元（約新台幣855元）。印度米業官員稱，印度貿易商已與中國簽訂合約，12月至2月期間以每公噸300美元的離岸價（FOB），共將出口10萬噸大米，其總價約為新台幣8億5500萬元。

報導指出，印度米業官員表示，這次的交易是中國睽違了至少30年以來首度進口印度稻米，而且明年可能還會再增加購買噸數。即使印度是世界上最大的稻米出口國，每年至少輸入400萬噸大米的中國也是世界最大的進口國，卻因為質量問題，中國過去一直避免從印度買米。往年中國主要的稻米供應是來自泰國，由於今年泰國遭逢旱災而影響作物收成，預估出口至中國的稻米量會降至650萬噸，可能創下20年來的最低。

據報導，由於中國、孟加拉與非洲部分國家都宣布將向印度購米，印度稻米的出口價格本周上漲，以最大宗的品種RI-INBKN5-P1為例，從上周的每噸372~378美元上升至375~381美元，印度1月到10月的稻米出口更是較去年同期增長了43%。印度最大稻米出口商Satyam Balajee的執行董事歐加瓦爾（Himanshu Agarwal）稱，「需求增加是好事，但港口的後勤產生瓶頸，為出口帶來限制。」

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