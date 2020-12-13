疫苗採國際採購和國內研發並行　賴清德：傾力幫助4家疫苗公司

▲賴清德出席2020台北醫學大學60周年慶「國際醫療高峰論壇」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）

記者黃巈禾／台北報導

副總統賴清德13日與衛福部長陳時中出席2020台北醫學大學60周年慶「國際醫療高峰論壇」。有關新冠肺炎疫苗，賴清德表示，國際採購和國內研發並行；另外，中研院及國家衛生研究院也會協助國內疫苗廠。

賴清德提到，在防疫重要時刻，特別要感謝國人及醫界努力，第一階段成功守住疫情，下個階段則是要在疫苗及生物科技領域上全力發展，總統蔡英文提到，誰能從疫情中脫困，從而調整國家政策因應，誰就能讓國家在世界脫穎而出，因此，蔡英文也交付他一項任務，就是以戰略角度因應防疫物資的整備工作，感謝醫界陸續提供珍貴建言。

▲賴清德與陳時中。

在新冠肺炎疫苗的部份，賴清德指出，政府以國際採購和國內研發雙軌進行，預採購疫苗機制也一體適用在國際採購和國內疫苗廠採購，衛生福利部鼓勵國內疫苗研發，傾力幫助國內4家疫苗公司，不僅挹注研發經費，也協助案例收集，每周與疫苗公司開會做滾動式審查，在行政程序上提供必要的協助；另外，中研院及國家衛生研究院傾全力協助國內疫苗廠，包括動物實驗、臨床實驗，特別是綜合抗體實驗。

賴清德說，政府在各項防疫物資整備超前部署，和民間攜手合作，共同守護全體國人健康，也期盼能在國際社會做出更多貢獻。