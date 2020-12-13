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LIVE／境外+3、擬有條件開放印尼移工　指揮中心最新說明

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生活中心／台北報導

台灣今日新增3例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。國內目前累計736例確診，分別為644例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

因為印尼移工入境後頻確診，印尼也躍升台灣境外移入病例最多國家，指揮中心先前宣布從12月4日開始全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週。不過，指揮官陳時中上午透露，近日會針對是否重新開放印尼移工，原則上應該會朝向有條件稍微開放，以因應國內的迫切需求。針對此議題，預料下午的記者會也將有相關回應。

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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