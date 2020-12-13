澳門學生發起連署！無奈提3點喊話台灣：縮短低風險地區隔離時間

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者許展溢／台北報導

新冠病毒肆虐全球將近一年，許多在台澳門學生在疫情期間因隔離措施的緣故而無法回家。在台澳門學生邀請在台澳門學生、在台境外生、台灣本地學生以及其他關心澳門學生權益的台、澳兩地居民共同連署，呼籲台、澳政府放寬澳門在台學生的入境防疫措施。

在台澳生關注小組表示，根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心在12月7日舉行的例行記者會指出，截至12月7日，從未出現新冠肺炎病毒社區傳播，已連續253天無本地病例報告（包括無症狀感染者），已連續164天無境外輸入病例報告。累計確診病例46例，包括 44例境外輸入病例，2例輸入相關病例 ，沒有死亡病例，所有病人已全部出院，無任何醫務人員受到感染。所有治癒病人已完成康復期隔離，目前沒有密切接觸者接受醫學觀察。故此深信澳門的防疫成效，全世界是有目共睹的。

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▲在台澳生關注小組提出三點期望台灣政府縮短從低風險地區出發來台者的隔離時間 。（圖／教育部提供）

小組認為，但來自澳門地區 （被國家衛生指揮中心中央流行疫情指揮中心列入的低風險地區） 的學生進入台灣仍要進行14天的隔離，且無法透過進行核酸檢測而縮短隔離時間。反之，來自低風險地區的商務人士則可透過進行核酸檢測而縮短隔離時間。故此，一群在台澳門學生邀請在台澳門學生、在台境外生、台灣本地學生以及其他關心澳門學生權益的台、澳兩地居民共同連署，希望疾管署可對來自低風險地區學生的入境防疫措施作出適當的調整及放寬。



小組提出三點期望台灣政府縮短從低風險地區出發來台者的隔離時間，學生不是不想配合隔離，而是寒假時長有限，兩地隔離共28天，將會影響到開學的時程。二是開放學生居家隔離或單人套房宿舍隔離 (含獨立衛浴)。三是指揮中心應公佈低風險、中低風險地區的判斷標準，適當調整入境措施。

小組也向澳門政府喊話兩點，台灣的病例皆為輸入性，且個案均在隔離期間被檢出，故無社區散播的跡象，望政府可放寬從台灣回澳門的居民的隔離措施。二是或准許在海外地區升學之澳門居民可多次申請免費隔離。