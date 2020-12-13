習近平：國家安全要貫穿各方面　捍衛主權完整

▲ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社記者邱國強北京12日電

中共總書記習近平11日說，做好國家安全工作，要堅持「總體國家安全觀」，把國家安全貫穿到「黨和國家工作各方面、全過程」，與經濟社會發展「一起謀劃、一起部署」。

習近平還對貫徹「總體國家安全觀」提出10項要求。其中包括把「政治安全」放在首要位置，要「維護政權安全和制度安全」。而除政治安全外，也要以經濟安全為基礎，捍衛國家主權和領土完整，防範化解重大安全風險。

新華社報導，中共中央政治局11日除召開會議外，還針對「確實做好國家安全工作」舉行第26次集體學習，由中國現代國際關係研究院長袁鵬進行講解，並提出工作建議。習近平則在發表講話時，作上述表示。

習近平說，國家安全工作是中共治國理政及保障國泰民安的十分重要工作。做好「新時代」國家安全工作，要堅持總體國家安全觀，抓住和用好中國發展的重要戰略機遇期，把國家安全貫穿到「黨和國家工作各方面、全過程，與經濟社會發展「一起謀劃、一起部署」。

他表示，要堅持系統思維，構建「大安全格局，促進國際安全和世界和平」，為建設「社會主義現代化國家」提供堅強保障。

▲習近平拍板施行港區國安法，受到國際關注。（圖／路透社）

至於習近平提出的貫徹「總體國家安全觀」10項要求，除上述把「政治安全」放在首要位置外，還包括堅持黨對國家安全工作的絕對領導，以及黨中央對國家安全工作的集中統一領導。

此外還包括，堅持「中國特色國家安全道路」，貫徹「總體國家安全觀」，以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，捍衛國家主權和領土完整，防範化解重大安全風險。

堅持「發展和安全並重」，實現高品質發展和高水平安全的良性互動，既通過發展提升國家安全實力，又深入推進國家安全思路、體制、手段創新，營造有利於經濟社會發展的安全環境；堅持把防範化解國家安全風險擺在突出位置，提高風險預見、預判能力，力爭把重大風險隱患「發現和處置於萌芽狀態」。

同時堅持推進國際共同安全，高舉「合作、創新、法治、共贏」旗幟，推動樹立「共同、綜合、合作、可持續」的全球安全觀，加強國際安全合作，完善全球安全治理體系，共同構建「普遍安全的人類命運共同體」。