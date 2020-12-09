陸對台重要智庫會長換人　習近平「好學友」接任　

▲ 大陸全國台研會新任會長楊毅夫 。（圖／翻攝 中評社）

記者任以芳／綜合報導

全國台灣研究會官網7日公告，經第七屆理事會第二次會員代表大會表決並報主管部門通過，由汪毅夫任全國台灣研究會第七屆理事會會長，據了解，汪毅夫被視為習近平人馬。他曾對外表示，「我把近平同志視為一位志趣相投的學友，學術上的朋友。」多年以前，兩人還一起討論過《大藏經》。

據了解，大陸全國台研會會長原本是大陸前國務委員戴秉國，戴秉國於2017年2月當選為大陸全國台研會第七屆理會會會長，台研會並未換屆，近日突然更換會長並改組該會高層人事，在中共政壇十分不尋常。

現年70歲的汪毅夫，祖籍台灣台南，生長福建廈門，歷任福建省副省長、大陸民主黨派台灣民主自治同盟中央常務副主席等職。汪毅夫曾祖父汪春源是清末最後一位台灣省進士。

汪毅夫學術研究專長以中國文化史、閩台區域社會研究、文化人類學為主。早期學術專攻台灣近代文學，之後專研台灣文化、閩台文化及閩台關係。外傳，楊毅夫十分熟悉台灣事務，習近平私下找他請益「對台決策」相關問題。

▲1996年5月，習近平深入永定縣城郊鄉指導扶貧工作。（圖／翻攝 人民網）

1994年，當時習近平擔任福建省委常委、福州市委書記，汪毅夫是福建社會科學院的研究員，所在黨派是台灣民主自治同盟。當年兩人在福建初次見面，彼此留下很好的印象。

汪毅夫接受中評社訪問曾表示，「以後，我們果真成了朋友。他不僅告訴我他辦公室的電話，也告訴我他家的電話，跟我說，你隨時都可以給我打電話。其後，我雖然從未給他打過電話，但和他接觸越來越多，我們之間經常聯繫，時或有相談甚歡的機會。」

談到與習近平交情，汪毅夫說多半都是聊聊文學心得，「有一次我們談到《大藏經》，近平同志對《大藏經》及其涉及的多學科內容都很熟悉，這令我大為嘆服。」我們的話題涉及歷史、文化、哲學、文學、社會心理學等，他的見解給了我啟發。