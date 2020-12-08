不可思議奇想　網傳北京到墨爾本建高鐵？　

▲繼港珠澳大橋落成後，最近大陸又出現北京到墨爾本建高鐵的假消息。（圖／記者譚向東攝）

記者任以芳／綜合報導

近年中澳關係紛擾，各類傳言不斷。大陸最近又傳出不可思議的消息，內容號稱，北京到墨爾本要修建高鐵，目標在三年內打通南北半球的超級跨國跨海工程。傳言一出，立刻被網友打臉，這是完全不可能實現的事情。

根據大陸媒體觀察者報導指出，這條「假消息」於2015年已經開始謠傳。內容稱，「一條13000公里不可思議的高鐵（北京-墨爾本）將要建成。」該條高鐵起點為北京，經京廣線，南廣線由南寧進入中南半島、馬來半島的河內、萬象、曼谷、吉隆坡、新加坡等重要城市，再穿越馬六甲海峽隧道進入印尼的蘇門答臘島、瓜哇島等群島，途經雅加達、萬隆等印尼城市，經由印尼古邦至澳洲北領地首府達爾文市的全長550公里的跨海大橋

▲網友謠言北京到墨爾本建立高鐵的路線圖。（圖／翻攝 觀察者報導）

這起傳言表示，工程由大陸中鐵建、中交建總承包，工程全長13000公里，為全程高架鐵路，設計跨海隧道2座，跨海大橋5座，設計最高時速為400公里每小時，計劃總投資4600億美元，由中國主導的亞投行向沿線各國提供融資支持。

工程完工後，北京至墨爾本預計在48小時之內便可到達，票價控制在1000澳幣以內，預計每年旅客吞吐量達兩億人次，每年為沿途各國帶來直接經濟效益超過2000億美元。該消息還附上這條高鐵的規劃路線圖。

▲大陸官方從未有北京到墨爾本建立高鐵消息。（圖／翻攝 大陸國家鐵路局）

實際上，大陸國家鐵路局官網、中國鐵建股份有限公司官網和中國交建集團官網上，用「北京至墨爾本高鐵」等關鍵詞搜索，都未搜索到任何消息。權威媒體上也從來沒有發佈過北京-墨爾本高鐵的相關消息。

該報導稱，從技術的角度分析，目前沒有國家能夠修建足以跨越太平洋的「跨海大橋」。以2018年開通運營，目前全球已建最長的跨海大橋港珠澳大橋為例，全長55公里，海底隧道長5.6公里，是世界上最長的海底公路沈管隧道。修建港珠澳大橋的水域平均水下深度37米，而太平洋平均深度3957米，以目前的技術水平，完全無法在太平洋海域修建跨海大橋或者海底隧道，更不用說修建高鐵。