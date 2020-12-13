國3內側驚見「巨型暗器」！翻車滾好幾圈全毀　台中女PO文求幫忙

▲行車記錄器拍下恐怖鐵條掉落國道內側。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名林姓女駕駛上班途中行經國道3號北上187公里處、台中路段，內側車道突然出現鐵架，導致她閃避不及翻覆，人幸運沒有嚴重傷勢，但車輛幾乎全毀。警方表示，目前還在調閱監視器，釐清是哪輛車掉落。至今車禍發生超過10天，她決定自己找，PO網請網友幫忙。

1日上午7時多，根據林小姐的行車記錄器畫面，前方一輛轎車煞車燈突然亮起，車身微微向右偏移，原來內側車道出現鐵架，幾乎佔據內車道，她發現後立刻向右閃避，卻還是輾壓到，車身失控向左撞上護欄，翻滾了好幾圈才停了下來。

▲▼大鐵架害林小姐翻車，車輛幾乎全毀。（圖／東森新聞）

林小姐一度受困車體當中，所幸自行脫困後沒有大礙，只是車頭嚴重凹陷，擋風玻璃碎裂，整部轎車幾乎全毀。她說，車禍當下人沒有很清醒，回神時就看到警察和吊車；目前是會想要報廢，如果要修應該也要花不少錢。

至於國道上的「巨型暗器」鐵架到底是誰掉的？國道七隊大甲分隊長林志鴻表示，已調閱電子計程收費以及監視影像，積極追查掉落物的車輛。至今車禍發生超過10天，警方仍找不到掉落車輛，林小姐決定自己找，PO網請網友幫忙。

林小姐收到民眾提供畫面，車禍發生10分鐘前，內側車道沒有任何障礙物，也表示在她經過不久前，才從別的車輛掉落。至於罪魁禍首到底是誰，還有待追查。

▲▼林小姐PO網請網友幫忙。（圖／東森新聞）