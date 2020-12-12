會車瞬間曝！台中嬤載7歲孫女車禍亡…親友PO文控肇逃　警說明案情

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市潭子區大富路2段11日清晨7時15分發生一起車禍！一名60歲鄭姓騎士與另名載著7歲孫女的李姓女騎士會車後，李女偏移撞上橋墩，經送醫搶救仍不幸宣告不治。事後李女親友在網路上PO文，稱鄭男肇事逃逸，希望網友能提供行車紀錄器還原事件真相。對此，警方12日上午出面說明案情。

▲▼台中嬤載孫女發生車禍，親友控騎士肇事逃逸，撞擊瞬間曝光。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

回顧整起事件事發經過，60歲鄭姓男子騎乘機車沿著大富路1段南往北方向行駛時，與另一台57歲李女騎乘的機車會車後，載著7歲孫女的李女當場偏移，碰撞上橋墩後連人帶車慘摔倒地。

警消趕赴現場後發現，李女倒臥路邊，由於頭部撞到橋墩，人已陷入昏迷狀態，經緊急送醫搶救，由於傷勢過重，人仍不幸宣告不治，至於李女7歲孫女則是受有輕傷；警方表示，事件發生後隨即赴現場採證、查訪、鑑定，及蒐集相關跡證，將報請檢察官綜合判斷處理。

據了解，鄭男機車上沒有新擦痕。李女則是有心血管疾病，據女童描述，阿嬤出事前機車曾往左偏移，但詳細死亡原因仍有待檢方會同法醫進一步相驗確認，至於事件發生主因、肇責歸屬則有待警方調閱相關監視器畫面後釐清。

▲親友在網路上PO文控騎士肇事逃逸，希望網友能提供行車紀錄器畫面。（圖／翻攝爆廢公社二館）