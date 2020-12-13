「已兌現三倍券」流竄台中　對摺藏玄機！受害店家一攤開傻眼

▲消保官提醒，三倍券只能兌付一次，若已兌付又拿來買東西，此舉涉及詐欺。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

振興三倍券使用期限到12月31日，不過，現在卻發生台中有商家收到「已兌現」的三倍券，上頭還蓋有「新光銀行西屯分行」的櫃員收付章。對此，警方不排除有更多店家受害，已調閱監視器畫面追查。新光銀行則回應，周一將調查釐清。

有店家11日在臉書發文說，「嗚～剛剛被騙了400元，趁著我忙碌之餘沒注意，沒良心的惡人拿了兩張兌換過的三倍卷來消費，各位請小心」、「真的很可惡，別怪我一直詛咒他。」對此，有網友直呼，「這個應該銀行要收回啊，怎麼會流出來，要報警處理」；店家則留言，「對啊！奇怪啊。」

▼振興三倍券使用期限到12月31日。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

而受害店家恐怕還不只一家。《中時新聞網》報導，在石岡賣檳榔的許太太說，11日下午，兩名年約2、30歲的男子上門說要買1500元的香菸，並問可否用三倍券；她一開始婉拒，因沒收過三倍券，但因對方強調「這等於現金」，後來勉強收下。

許太太事後攤開收下的兩張面額200元三倍券，原來已兌付過現金，背後蓋有「新光銀行西屯分行」的收付章，日期顯示7月28日；還有釣具行的統一發票專用章，消費日期是7月27日。

這下許太太驚覺受騙上當，損失400元，她也回想難怪對方要把三倍券「摺起來」，原來藏有玄機。對此，警方已調閱監視器追查這兩名男子。新光銀行則回應，相關兌換作業都依規定辦理，將在周一上班日調查釐清。消保官提醒，三倍券只能兌付一次，若已兌付又拿來買東西，此舉涉及《刑法》詐欺罪嫌。